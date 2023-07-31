Джастин Бибер и Хейли Болдуин ожидают первенца - СМИ

Папарацци убеждены, что нашли неопровержимое доказательство интересного положения Хейли Бибер.

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Хейли Бибер беременна первенцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/haileybieber

В сентябре канадский певец Джастин Бибер и американская супермодель Хейли Бибер (Болдуин) отпразднуют пятую годовщину свадьбы. И сделают они это уже втроем.

По крайне мере так утверждают западные таблоиды. Чету Биберов папарацци сняли на концерте репера Drake в Нью-Йорке, который они посетили 18 июля. Фото появилось на фан-аккаунтах Хейли в Instagram.

На снимке видно, как модель, одетая в штаны и короткий топ, аккуратно придерживает руками визуально округлившийся живот. В такой позе ее замечают на публике все чаще. Исходя из этого, поклонники и пресса стали предполагать, что в семье Биберов скоро появится пополнение.

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Для знаменитостей ребенок будет настоящим подарком - молодая пара не раз заявляла в интервью, что готова стать родителями, и они активно работают в этом направлении. Правда, пока безуспешно.

В ноябре 2022 года Хейли рассказала, что у не удалили кисту "размером с яблоко" с яичника, и такие кисты у нее были "несколько раз". Такое нарушение может повлиять на женскую фертильность, о чем модель очень переживает.

Хейли Бибер беременна первенцем / instagram.com/newsbaldwin

Также в TikTok в фан-аккаунте Хейли и Джастина под названием biebervelli появился короткий ролик на котором певец якобы обращается к жене: "Я думаю... Я имею ввиду, я понимаю, что ты беременна", но потом замечает папарацци и замолкает.

Действительность видео и слухи про беременность Хейли Бибер ни сама пара, ни ее представители пока не комментируют.

Хейли Бибер беременна первенцем / скриншот TikTok

Ранее супермодель Белла Хадид нарушила молчание после "срыва" и клиники - новость о том, что она загремела в больницу, быстро разошлась по таблоидам. В Сети появились сплетни о том, что Хадид-младшая вернулась к злоупотреблению алкоголем.

Также мексикано-американская актриса Сальма Хайек не постеснялась показать место старения на теле, и раскрыла собственный секрет того, как она борется с его внешними признаками.

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