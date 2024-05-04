"С днем рождения, крошка": Потап нежно поздравил Каменских с праздником

Певица Настя Каменских в свой 37-й день рождения получила поздравление от мужа-рэпера Потапа и обратилась к украинцам с важной просьбой.

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Потап нежно поздравил свою"крошку" Каменских с днем рождения / коллаж Главред, фото УНИАН

4 мая, украинской известной поп-певице Настя Каменских отмечает свій 37-й день рождения. По этому поводу она обратилась к своим фанатам через социальную сеть Instagram.

"В свой День рождения я хочу загадать желание, чтобы все, кто еще колеблется открыть себя настоящего, перестали бояться быть собой. С восторгом я экспериментирую, обожаю быть разной, это вдохновляет меня. Поэтому я хочу, чтобы и вы шагнули навстречу себе, раскрывали миру разные грани своей личности и ставили себя на первое место, независимо от мнения окружающих, когда сталкиваетесь с негативом. Ведь это невероятное счастье – не играть, а жить. Не бойтесь оступиться и совершить ошибку. Помогайте тем, кому можете, потому что это большое счастье и мощный обмен положительной энергией. Если вы захотите сегодня поздравить меня – я приготовила для вас подборку сборов! Вы можете выбрать любой из них и внести вклад на посильную сумму", – написала певица.

Естественно, что супруг Каменских, репер и продюсер Потап, не мог не поздравить ее с днем рождения.

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"Я тобой горжусь, я тебя пою. С днем рождения, крошка", – написал он в комментариях.

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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Отметим, Потап 6 апреля дал первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину концерт ‒ но в Германии, с русскоязычным репертуаром и в клубе, который давно облюбовали для выступлений артисты-путинисты.

А также в сети появился короткий ролик, где Потап поливает свою голову молоком под песню жены Насти Каменских "Молоко". Также при помощи молока он решил выбрить лицо.

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