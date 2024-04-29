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Бывшая жена Потапа публично потроллила Настю Каменских

Элина Чигис
29 апреля 2024, 02:00
Ирина Горовая публично отреагировала на новый клип Насти Каменских "Молоко".
Настя Каменских, Ирина Горовая
Ирина Горовая потроллила Настю Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/, instagram.com/gorovaya_irina/

Украинский продюсер Ирина Горовая, которая была женой рэпера Потапа, прокомментировала новую работу его теперешней жены Насти Каменских.

Во время лекции в Институте журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, студенты записали видео с Горовой и опубликовали его в TikTok.

Реакция Ирины на песню Каменских вызвала смех на всю аудиторию.

видео дня

"Я не то что не имею права об этом говорить. Я просто хочу сказать, что у каждого своя стратегия. Мне кажется, что она работает просто на другую аудиторию. Я, например, не считаю это чем-то суперкрутым, но если, условно, закроем ей лицо и представим какую-то афроамериканку, которая это поет, то нас это не удивит. Просто это нас удивляет, потому что мы имеем какое-то впечатление об этом человеке и вдруг она Moloko поет. Но вспомните все ее треки, кроме начала войны, она же тоже там...", - сказала продюсер.

Также Горовая демонстративно потрусила грудью, как делает это Каменских в новом клипе.

Кто такая Настя Каменских?

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Ирина Горовая - последние новости по теме

Отметим, недавно Ирина Горовая в интервью рассказала, что больше всего денег потратила не на покупку, а на строительство двухэтажного дома. Как отметила Горовая, сейчас она не тратит средства, а больше вкладывает их. В месяц она тратит около 2-3 тысяч долларов.

А также Ирина Горовая сделала неожиданное признание в отношении бывшего мужа. Она заявила, что Потап познакомил ее с шоу-бизнесом. По ее словам, они сделали друг для друга все, что могли.

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