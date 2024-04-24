УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Бывшая Потапа рассказала о своей личной жизни и отношениях

Алена Кюпели
24 апреля 2024, 23:35
Ирина Горовая ищет мужчину, который будет ее вдохновлять.
Ирина Горовая рассказала, какой мужчина ей подойдет
Ирина Горовая рассказала, какой мужчина ей подойдет / Коллаж Главред, фото Instagram/gorovaya_irina

Основатель, генеральный директор Pomitni и бывшая жена Потапа Ирина Горовая откровенно призналась, находится ли сейчас в романтических отношениях.

Как рассказала она в интервью для "Люкс ФМ", ее сердце пока что еще свободно. Однако Горовая знает, какой человек должен быть рядом с ним.

Рядом с собой она видит сильного духом мужчину, которого она будет уважать. Для Горовой также важно вдохновение и любовь.

видео дня

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

"Нельзя заказать мужчину как с картинки. Это должна произойти любовь. Конечно, это должен быть сильный человек, потому что рядом со мной иногда сложно. Поэтому это должен быть сильный человек, которого я уважаю, каким я вдохновляюсь. Неважно, с какой он бизнес историей, но важно, чтобы у нас были партнерские отношения. Важно, чтобы я уважала человека и это была цельная личность", - поделилась продюсер.

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Потап Ирина Горовая новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Многие поляки возмущаются": Польша готова помочь Украине вернуть мужчин

"Многие поляки возмущаются": Польша готова помочь Украине вернуть мужчин

23:41 Мир
США подтвердили передачу Украине ATACMS: Вашингтон готовит новую партию

США подтвердили передачу Украине ATACMS: Вашингтон готовит новую партию

22:03 Украина
В Киеве возле военкоматов большие очереди: почему мужчины не могут обновить данные

В Киеве возле военкоматов большие очереди: почему мужчины не могут обновить данные

21:58 Украина
Все главные новости

Популярное

Стыдоба: путинист Филипп Киркоров опозорился на сцене на всю Россию 20988

Стыдоба: путинист Филипп Киркоров опозорился на сцене на всю Россию

Что хуже - повышенное верхнее или нижнее давление: врачи сказали, на что обратить внимание 6391

Что хуже - повышенное верхнее или нижнее давление: врачи сказали, на что обратить внимание

Украина должна идти в ногу с ЕС в вопросе налогообложения табачных стиков - эксперт 4042

Украина должна идти в ногу с ЕС в вопросе налогообложения табачных стиков - эксперт

Работает как волшебство : сантехник показал, как за 15 минут прочистить канализацию 2203

"Работает как волшебство": сантехник показал, как за 15 минут прочистить канализацию

Последние новости

00:47

Популярная украинская актриса хочет пойти в ВСУ

00:04

Евровидение-2024: Украина удержалась в абсолютных лидерах рейтингов букмекеров

24 апреля, среда
23:41

"Многие поляки возмущаются": Польша готова помочь Украине вернуть мужчин

23:35

Бывшая Потапа рассказала о своей личной жизни и отношениях

23:02

В Николаеве взорвалось неизвестное устройство: пострадали 5 спасателейФото

Кремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - ХараКремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - Хара
22:57

Российского актера срочно госпитализировали с женой в тяжелом состоянии

22:03

США подтвердили передачу Украине ATACMS: Вашингтон готовит новую партию

21:59

Может сбивать гиперзвуковые ракеты: в ВС назвали мощное оружие, которое ждет Украина

21:58

В Киеве возле военкоматов большие очереди: почему мужчины не могут обновить данные

Реклама
21:00

MamaRika показала, чем закончилась ее операция на бюсте

20:55

Мужчинам не будут выдавать паспорта за границей: Кабмин установил новые правила

20:07

"От ATACMS до ПВО": Зеленский сделал неожиданное заявление о помощи от США

20:06

Футболистки "Шахтера" и "Кривбасса" устроили жесткую драку после матчаВидео

20:05

"Переиграли Россию": США еще в марте тайно передали Украине ATACMS

19:42

Россия планирует сорвать "саммит мира" летом: Зеленский выпустил заявление

19:20

Помощь от США прибудет за считанные дни: Хара назвал преграды в поставках

19:10

Что изменит и чего не изменит после помощи от США?мнение

19:05

Россияне готовят массированные удары по Киеву: Жданов предупредил об угрозах

18:19

Беглому одесскому экс-депутату Тарпану СБУ заочно вручила подозрение в госизмене

18:18

Отключили электроэнергию за неуплату: Злата Огневич рассказала о своих долгах

Реклама
18:13

Байден подписал закон с миллиардной помощью Украине: какое оружие передадут

18:05

С жалобами и руганью: украинцы блокировали паспортный сервис в Варшаве из-за новых ограниченийВидео

17:57

В России силовики задержали заместителя Шойгу после спецоперации ГУР - источники

17:51

Новый церковный календарь на май 2024: будем ли отдыхать на Пасху

17:43

Путиниста Стаса Михайлова "поплавило" и он призвал американцев учить русский язык

17:39

Незамутненная красота: Ольга Сумская показала кэжуал-образ без макияжа

17:37

На 3 знака зодиака обрушится финансовое счастье к концу апреля: кому повезет

17:21

Россияне атакуют со всех сторон: в ВСУ признались, захватит ли РФ Часов Яр до 9 мая

17:11

Обалденная закуска для ленивых из обычного лаваша: самый простой рецепт в миреВидео

17:01

Царапины на авто исчезнут моментально: автомеханик раскрыл гениальный метод

16:59

Россия готовит наступление на Украину во время саммита НАТО: аналитики дали прогноз

16:48

По российским офицерам в Мариуполе прилетели "толстые ракеты": все подробности

16:41

Как сделать так, чтобы матрас не скрипел: что за приемы избавят от жутких звуков

16:37

Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" попал в больницу с сотрясением мозга

16:34

США могут прекратить помощь Украине: эксперт назвал условие

16:16

В ЕС сделали важное заявление об ограничениях для украинских мужчин за рубежом

16:15

Андре Тан вызверился на украинцев за покупки у иностранных брендов

16:05

Армении придется балансировать между Россией и Западоммнение

16:00

Сунак и Шольц обсудили в Берлине помощь Украине: канцлер проговорился о Taurus

15:55

"Большой прорыв": Хара раскрыл, когда армия Украины получит F-16

Реклама
15:47

Штраф до 20 тысяч евро: почему в Германии нельзя собирать грибы в лесуВидео

14:43

Какие обычаи у ромов: сватание при рождении, поклонение мифическому персонажу

14:31

Когда Байден подпишет законопроект о помощи Украине: в ОП назвали четкую дату

14:24

Как быстро снять раздражение после бритья: простые трюки помогут справиться

14:14

Кардашьян требует, чтобы помощники выполнили это странное задание, прежде чем подавать кофе

14:12

Что хуже - повышенное верхнее или нижнее давление: врачи сказали, на что обратить вниманиеВидео

13:44

Засыпает с Соловьевым: почему путинистка Успенская встала на сторону РоссииВидео

13:38

Дэвид Бекхэм обвинил популярного голливудского актера в мошенничестве на 14 млн

13:32

Как зарядить телефон без зарядного: хитрый лайфхак от стюардессыВидео

13:25

"Взятка - это для публики": СМИ назвали истинную причину ареста заместителя Шойгу

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять