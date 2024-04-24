Бывшая Потапа рассказала о своей личной жизни и отношениях

Ирина Горовая ищет мужчину, который будет ее вдохновлять.

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Ирина Горовая рассказала, какой мужчина ей подойдет / Коллаж Главред, фото Instagram/gorovaya_irina

Основатель, генеральный директор Pomitni и бывшая жена Потапа Ирина Горовая откровенно призналась, находится ли сейчас в романтических отношениях.

Как рассказала она в интервью для "Люкс ФМ", ее сердце пока что еще свободно. Однако Горовая знает, какой человек должен быть рядом с ним.

Рядом с собой она видит сильного духом мужчину, которого она будет уважать. Для Горовой также важно вдохновение и любовь.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

"Нельзя заказать мужчину как с картинки. Это должна произойти любовь. Конечно, это должен быть сильный человек, потому что рядом со мной иногда сложно. Поэтому это должен быть сильный человек, которого я уважаю, каким я вдохновляюсь. Неважно, с какой он бизнес историей, но важно, чтобы у нас были партнерские отношения. Важно, чтобы я уважала человека и это была цельная личность", - поделилась продюсер.

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Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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