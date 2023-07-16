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Астафьева распекла Потапа за скандальный трек про волонтеров

Дмитрий Видоменко
16 июля 2023, 10:08
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Как говорит Даша Астафьева, Потап не стал бы писать такую песню про волонтеров, если был реально вовлечен в волонтерский процесс.
Астафьева, Потап
Даше Астафьевой не понравился трек Потапа про волонтеров / коллаж Главред, фото УНИАН

Известная украинская поп-певица, актриса и волонтер Даша Астафьева раскритиковала своего коллегу Алексея Потапенко (Потапа) за трек, собственно, "Волонтер". Свое мнение девушка высказала на проекте "Гончарова подкаст".

"Надо очиститься от этого, признать, что ты совершал плохие поступки. Если бы Алексей разгрузил хотя бы один автомобиль гуманитарки, он вряд ли бы написал такие слова о волонтерах, о волонтерах. Просто представь, сколько женщин на морозе разгружали тяжелые автомобили, видели это все, и как им вообще такие песни. И вместо того, чтобы сказать: да, это ошибка, я удалю. И радиостанции, которые это крутили", – сказал он.

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.

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"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.

Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.

Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.

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