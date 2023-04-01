"Ежедневный ритуал сейчас": Каменских показала фото из больницы

Певица Настя Каменских, которая недавно отменила концерты из-за болезни, говорит, что делает все возможное, чтобы восстановить голос.

Настя Каменских / коллаж фото УНИАН

Известная украинская поп-певица Настя Каменских, которая на днях сообщала, что потеряла голос из-за новообразований в голосовых связках, в Instagram-stories поделилась с фанатами фото, на котором она запечатлена во время похода к врачу.

"Неизменный ежедневный ритуал сейчас — походы к врачу. Делаю все, чтобы восстановить голос на 100% и уже скоро радовать вас качественным живым пением в туре", — сказала она.

По словам Каменских, которая сейчас пребывает в Украине, она делает все возможное, чтобы восстановить голос. И регулярно принимает лечебные процедуры под наблюдением медиков.

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Напомним, ранее Потап утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.

Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).

Позднее рэпер выложил в Сеть свое совместного фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

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