Появились новообразования: Настя Каменских экстренно отменяет концерты

Из-за внезапной болезни NK может лишиться своего прекрасного голоса. Врачи уже сделали свой прогноз.

Настя Каменских перенесла тур из-за новообразований на связках / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских сообщила, что ей требуется срочная медицинская помощь. Без должного ухода она может потерять свой восхитительный талант.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Охрипшая Каменских в видеообращении к поклонникам сообщила, что на ее голосовых связках появилось новообразование, которое мешает ей петь.

Более того, певица отметила, что без своевременной помощи она может навсегда потерять свой чарующий голос. В связи с этим она вынуждена перенести концертный тур по Украине, который должен был стартовать через считанные дни. Впрочем, Каменских утверждает, что врачи делают положительные прогнозы - уже через несколько недель она сможет вернуться в строй.

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"Друзья, я потеряла голос из-за новообразования в голосовых связках, которое не позволяет моим связкам полноценно функционировать. Мне необходимо срочное лечение, чтобы восстановить голос. Если это не сделать сейчас, могу потерять голос навсегда. Согласно выводам врачей, после срочного лечения, соблюдения всех рекомендаций и рекомендованного режима - мой голос и работа связок придут в норму уже через несколько недель", - рассказывает певица.

Ранее Настя Каменских присоединилась к популярному тренду среди украинских исполнителей, и исполнила свой легендарный хит "Это моя ночь" на украинском языке. Премьера состоялась в Варшаве и была тепло встречена фанатами.

Также жена Потапа показала, как сейчас выглядит ее фигура после слухов о разводе и резком наборе веса - удачно подобранный концертный наряд подчеркивает необходимое и скрывает лишнее.

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