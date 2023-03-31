Потап отреагировал на слухи о разводе с Каменских

Музыкальный продюсер Потап прокомментировал слухи о его разводе со своей женой Каменских.

Потап и Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, отреагировал на слухи о разводе со своей женой, певицей Анастасией Каменских.

В частности, скандал разгорелся после заявления украинского блогера Богдана Беспалова, который поведал, что по его инсайдеры-"котики" рассказали о том, что пара разводится из-за измен продюсера.

По информации ТСН, музыкант не стал молчать и прокомментировал громкие заявления из уст известного блоггера. Так, в своем комментарии Rostyslove Production Потап сказал, правда ли то, что они из Каменских уже не вместе.

видео дня

"Нет, это фейк", – сказал Потап, отвечая на вопрос о разрыве с женой.

Скриншот ответа Потапа / ТСН

Напомним, накануне Украинский блогер Богдан Беспалов на своем одноименном YouTube канале "слил" эксклюзив, который касается звездной пары - Насти Каменских и Алексея Потапенко (Потапа).

В частности, блогер сообщил, что пара тайно запустила процесс развода. Причиной распада красивой звездной пары якобы стала измена Потапа. "Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Сам блогер ссылается на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она сплясала и спела вживую на корпоративе.

Кроме того, ранее украинская певица Настя Каменских сообщила, что ей требуется срочная медицинская помощь. Без должного ухода она может потерять свой восхитительный талант. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Охрипшая Каменских в видеообращении к поклонникам сообщила, что на ее голосовых связках появилось новообразование, которое мешает ей петь.

Вас также может заинтересовать: