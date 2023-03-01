Дантес попытался оправдать Потапа за песню о волонтерах, которая возмутила Сеть

Владимир Дантес рассказал, что думает о новой песне Потапа Волонтер, которую жестко раскритиковали в украинском сегменте Интернета.

Потап и Владимир Дантес / коллаж фото УНИАн

Певец, стендап-комик и волонтер Владимир Дантес попытался оправдать своего коллегу, украинского рэпера и продюсера Потапа (Алексея Потапенко) за скандальный трек под названием "Волонтер" ‒ в рамках программы "Грунт" на YouTube.

"Я когда-то думал себе: надо о коллегах правду-матку рубить. Знаешь, комментарии, наверное, говорят сами за себя. С другой стороны, честно, я очень добрый человек, очень добрый. И в какой-то момент я так пытаюсь поставить себя на его место. Может, он так себе представляет волонтерство? Может, у него это так? Я еще тебе скажу так: это классный опыт для любого артиста. Тебя этот опыт научит в будущем делать что-то другое", - сказал Дантес.

Кроме того, певец считает, что создавать патриотические песни нужно очень аккуратно ‒ для того, чтобы не скатываться в "шароварщину".

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"Лично я против песен, в которых встречаются слово "война" и т. д. К сожалению, артисты, а я себя причисляю к артистам, поэтому я так же, мы сделали из слов "байрактары", "беспилотники", "дроны", "калина" шароварщину. Это, знаете, как когда-то в украинских книгах показывали, как украинцы одевались: шаровары, девушки с венками. Это же не так. Это ‒ совковая история", ‒ подытожил Дантес.

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