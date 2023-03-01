УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Дантес попытался оправдать Потапа за песню о волонтерах, которая возмутила Сеть

1 марта 2023, 15:19
Владимир Дантес рассказал, что думает о новой песне Потапа Волонтер, которую жестко раскритиковали в украинском сегменте Интернета.
Потап, Дантес
Потап и Владимир Дантес / коллаж фото УНИАн

Певец, стендап-комик и волонтер Владимир Дантес попытался оправдать своего коллегу, украинского рэпера и продюсера Потапа (Алексея Потапенко) за скандальный трек под названием "Волонтер" ‒ в рамках программы "Грунт" на YouTube.

"Я когда-то думал себе: надо о коллегах правду-матку рубить. Знаешь, комментарии, наверное, говорят сами за себя. С другой стороны, честно, я очень добрый человек, очень добрый. И в какой-то момент я так пытаюсь поставить себя на его место. Может, он так себе представляет волонтерство? Может, у него это так? Я еще тебе скажу так: это классный опыт для любого артиста. Тебя этот опыт научит в будущем делать что-то другое", - сказал Дантес.

Кроме того, певец считает, что создавать патриотические песни нужно очень аккуратно ‒ для того, чтобы не скатываться в "шароварщину".

видео дня

"Лично я против песен, в которых встречаются слово "война" и т. д. К сожалению, артисты, а я себя причисляю к артистам, поэтому я так же, мы сделали из слов "байрактары", "беспилотники", "дроны", "калина" шароварщину. Это, знаете, как когда-то в украинских книгах показывали, как украинцы одевались: шаровары, девушки с венками. Это же не так. Это ‒ совковая история", ‒ подытожил Дантес.

Напомним, ранее стало известно, что колумбийская поп-звезда Шакира отсудила у мужа, футболиста Жерара Пике, опеку над их совместными детьми Миланом и Сашей. Артистка и спортсмен разводятся из-за неверности последнего.

Также голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон, после совершенного ею каминг-аута, как бисексуальной женщины, стала матерью в первый раз. У Уилсон родилась дочь.

Владимир Дантес новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:29

"Старость - не радость": молодая жена Виктора Павлика "затроллила" супруга

15:19

Дантес попытался оправдать Потапа за песню о волонтерах, которая возмутила Сеть

15:12

Депутата Киевсовета от "Слуги Народа" Трубицына до сих пор не исключили из фракции, несмотря на задержание за взятку в 1,26 млн грн

15:12

Опытные огородники заливают морковь соленой водой: результат превосходит все ожидания

15:06

Чем подкормить лук, чтобы хорошо рос: простые советы для всех дачников

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:01

Шакира пожелала любовнице мужа отправиться в ад

14:55

Как без лишних усилий разделать тушку курицы: фантастические секреты, которые удивят своей простотойВидео

14:47

Это не "жест доброй воли": эксперт объяснил, почему оккупанты убегают с левого берега ХерсонщиныВидео

14:45

Может ли Россия открыть второй фронт в Приднестровье: в ВСУ оценили сценарийВидео

Реклама
14:31

"Увеличение внутренних атак": Подоляк лукаво отверг причастность Киева к ударам по РоссииВидео

14:12

На Тайване отменили концерт российской оперной дивы

14:07

Иво Бобул "наехал" на журналистку после скандального сексистского интервьюВидео

14:07

Почему не надо выбрасывать скорлупу грецкого ореха - лучшие способы применения на дачеВидео

14:06

Самые злые собаки в мире: 5 пород, только от вида которых мурашки по коже

13:51

РосСМИ сообщают, что Заворотнюк пошла на поправкуВидео

13:35

Какое мышление у богатых людей: привычки, которые могут сделать человека богатымВидео

13:30

Шольц мог специально затягивать поставки оружия Украине из-за угроз Путина – СМИВидео

13:28

3350 грн помощи от государства для ФОП во время войны: кто имеет право и как получитьВидео

13:00

Как понять, что пора заканчивать отношения на расстоянии: главные признаки скорого конца

12:34

Путин потерпел пятое большое поражение со дня полномасштабного вторжения - КулебаВидео

Реклама
12:27

Модные причуды королевской семьи: 5 странных правил этикета монархов

12:16

Поп УПЦ МП боялся патриотов: на Буковине священник не дал отпеть погибшего защитника Украины в храме

12:01

Гороскоп на март от астролога Влада Росса: Украина готовит России большие сюрпризыВидео

11:49

ВСУ смогут бить по Крымскому мосту: эксперт озвучил сценарий освобождения Бердянска и ГеническаВидео

11:47

"Помешанная на деньгах": принц Гарри сильно разочаровал Меган МарклВидео

11:44

Какое тесто лучше всего подходит для пиццы: не уступит итальянскому рецептуВидео

11:31

Гороскоп Таро на март 2023: Козерогам - козни, Водолеям - бессонница, Рыбам - конфликтВидео

11:21

На Закарпатье 20-летняя вышла замуж и забеременела от 60-летнего переселенца из Мариуполя

11:07

Заплатила 330$: девушка хотела прическу как у Рэйчел из "Друзей", но стала звездой СетиВидео

10:56

Авто от благотворителей спасло 28 раненых на фронте

10:42

"Наступление происходит никак": военный эксперт пояснил, как оккупанты сели в лужу с атаками на ВСУ

10:29

О мохе можно забыть навсегда: 2 способа спасти ваши деревья

10:03

iPhone 14 Pro Max – идеальный смартфон во всех отношениях новости компании

10:01

В боях за Украину погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу Олег Рысак

09:53

Война может закончиться уже в этом году - генерал ХоджесВидео

09:31

"Плакала, но решила бороться": 19-летняя защитница потеряла ногу в бою против оккупантовВидео

09:25

В Греции лоб в лоб столкнулись два поезда: 32 человека погибли, еще 85 - раненыВидео

09:20

Оккупанты вывозят свои семьи из Крыма в Россиию - Генштаб ВСУВидео

09:01

Тело в черных пятнах: российский актер умирает от рака в нищете

09:00

Украина может вернуть Мариуполь в этом году, но на границы 1991-го выйдет в 2024-м - КоваленкоЭксклюзив

Реклама
08:56

Помощь Китая РФ сейчас не изменит баланс на поле боя, но в перспективе станет проблемой – Бридлав

08:53

Повышение пенсий на 1500 грн: что изменилось с 1 мартаВидео

08:52

Оружие "вдогонку" или Как Запад прозевал атаку Путина на Украинумнение

08:25

Гороскоп на сегодня 1 марта 2023: Стрельцу – риск, Тельцу - провокацииВидео

08:12

Пытаются наступать сразу на нескольких участках: в ISW рассказали о провале оккупантов в Кременной

08:10

В Украине изменятся цены на мясо: какое именно взлетит в цене, а какое - подешевеетВидео

07:31

Путин заговорил о распаде России: политолог объяснил причинуВидео

07:20

Путин использует оперативную паузу для подготовки к затяжной войне в Украине – итальянская разведка

06:51

Лукашенко может помочь России и Китаю обойти западные санкции - ISW

06:09

Как Китай будет доедать Россиюмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять