'Горжусь Вовой': Кацурина показала мирно и мило сопящего Дантеса в ее постели

Бывшая супруга ресторатора Михаила Кацурина, блогерка и модельерка Даша Кацурина поделилась трогательным контентом со своим теперешним возлюбленным – поп-певцом Владимиром Дантесом.
Девушка показала трехсекундный ролик из спальни, где на кровати крепко спит Дантес, а рядом с ним, в детской кроватке пускает пузыри ее годовалый сын от первого брака Иван.
Под роликом Кацурина рассказала о новом проекте Дантеса "Мама, я гоняю тачки", в рамках которого ведущий перевозит автомобили для нужд украинской армии.
"Горжусь Вовой! Такой интересный, важный, на самом деле, проект они сделали с командой. Каждый выпуск новый соведущий (спойлер, для меня все – краши), гоняют тачки для ВСУ, а параллельно ездят по Украине и заезжают к волонтерам, украинцам, предпринимателям. Пекарь Ярослав из Ирпеня, приеду за хлебом в следующий приезд точно!" – подытожила она.
Напомним, ранее стало известно, что колумбийская поп-звезда Шакира отсудила у мужа, футболиста Жерара Пике, опеку над их совместными детьми Миланом и Сашей. Артистка и спортсмен разводятся из-за неверности последнего.
Также голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон, после совершенного ею каминг-аута, как бисексуальной женщины, стала матерью в первый раз. У Уилсон родилась дочь.
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