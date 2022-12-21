'Горжусь Вовой': Кацурина показала мирно и мило сопящего Дантеса в ее постели

Даша Кацурина показала, как Владимир Дантес отдыхает в ее постели после насыщенных съемок, а рядом спит ее годовалый сын от первого брака Иван.

Кацурина показала мирно и мило сопящего Дантеса в ее постели / коллаж фото УНИАН и Instagram

Бывшая супруга ресторатора Михаила Кацурина, блогерка и модельерка Даша Кацурина поделилась трогательным контентом со своим теперешним возлюбленным – поп-певцом Владимиром Дантесом.

Девушка показала трехсекундный ролик из спальни, где на кровати крепко спит Дантес, а рядом с ним, в детской кроватке пускает пузыри ее годовалый сын от первого брака Иван.

Под роликом Кацурина рассказала о новом проекте Дантеса "Мама, я гоняю тачки", в рамках которого ведущий перевозит автомобили для нужд украинской армии.

"Горжусь Вовой! Такой интересный, важный, на самом деле, проект они сделали с командой. Каждый выпуск новый соведущий (спойлер, для меня все – краши), гоняют тачки для ВСУ, а параллельно ездят по Украине и заезжают к волонтерам, украинцам, предпринимателям. Пекарь Ярослав из Ирпеня, приеду за хлебом в следующий приезд точно!" – подытожила она.

Напомним, ранее стало известно, что колумбийская поп-звезда Шакира отсудила у мужа, футболиста Жерара Пике, опеку над их совместными детьми Миланом и Сашей. Артистка и спортсмен разводятся из-за неверности последнего.

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