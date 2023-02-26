"Патриотический цинизм": Скрипка жестко прошелся по Потапу с Дорофеевой из-за украинских песен

Легендарный музыкант Олег Скрипка объяснил, что своими новыми украиноязычными треками Потап и Дорофеева просто строят новый бизнес.

Скрипка жестко прошелся по Потапу с Дорофеевой из-за украинских песен / коллаж фото УНИАН

Легенда украинской рок-музыки и фронтмены группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка назвал Надю Дорофееву и Потапа (Алексея Потапенко) "патриотическими циниками". Об этом он заявил в интервью каналу "Твоє місто".

"Патриотический цинизм. Искренние циники. Просто есть человек сцены, а есть человек – бизнесмен сцены. На сегодняшний день существуют такие механизмы, что люди наблюдают на сцене бизнесменов. Бизнесмены себе классно построили карьеру, а некоторые из них еще более-менее нормально поют", – сказал Скрипка.

Артист объяснил, что своими новыми украиноязычными треками Потап и Дорофеева просто строят новый бизнес.

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"У нас есть культурная катастрофа и, наверное, было российское влияние. То есть структура шоу-бизнеса не изменилась. Был русскоязычный контент и какие-то украиноязычные дурачки, чтобы были в эфире. Если забрали русскоязычный контент, что мы оставляем, если механизм тот же? Нужно поставить задачу, чтобы был качественный продукт, чтобы в музыку вернулось содержание, а не только слова о свободе", – подытожил Скрипка.

Напомним, ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

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