Noize MС / cкриншот из видео

Известный российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину и осуждающий кровавый путинский режим, получил звания "иноагента" РФ. Причем в тамошнем Минюсте говорят, что артиста финансирует Украина.

Российские чиновники утверждают, что Алексеев занимается политической деятельностью ‒ просто потому, что не боится публично осуждать кровавую войну, которую диктатор Путин развязал в Украине.

Сам исполнитель прореагировал на свой статус иноагента в Instagram процитировав матерную строчку из своего старого хита "Из окна".

"Данное сообщение (материал) создано тем, кто в рот [имел - Главред]ваш Первый канал", – написал музыкант.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комик Михаил Шац, который был признан в РФ иностранным агентом, на своей странице в Instagram показал фото, на котором он и Алла Пугачева позируют с актером Максимом Виторганом, комиком и музыкантом Семеном Слепаковым, Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской из группы Little Big, и Noize MC (Иваном Алексеевым).

До того стало известно, что определилась судьба сказочного замка Пугачевой и Галкина в подмосковном поселке Грязь, которым очень интересуются российские власти после отъезда звездной пары из РФ.

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