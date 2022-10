"Это такие крутые люди, хочу чтобы от них отстали": Noize MC расплакался, вспоминая украинцев

Noize MC расплакался, вспоминая украинцев / https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Известный российский рэпер и рок-музыкант Иван Алексеев (он же Noize MС) расчувстовался и не смог сдержать слез, вспоминая об украинском народе. Об этом стало известно из его интервью Юрию Дудю, которое было опубликовано на YouTube.

Музыкант назвал украинцев крутыми людьми и выразил надежду, что "от них наконец отстанут и дадут развиваться".

Дудь вспомнил, что во время последнего тура в Украине в 2021 году на концерте в Киеве Noize MC спел свою песню под названием Yes future, написанный в 2012 году, с измененным припевом: "Россия впереди планеты всей, но Украина немного первей. И вам скоро сто подов повезет, свежий ветер разгонит все черные тучи".

Артист объяснил, что испытывает невероятное уважение к украинцам.

"Мне хотелось их поддержать как-то. Эти все ощущения начали сгущаться в ходе как раз последнего тура по Украине. Я так хочу, чтобы просто, Господи, от них отстали наконец и дали им развиваться. Это такие крутые люди и крутая страна".

Смотреть с 01:42:30

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

