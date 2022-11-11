Иноагент Шац показал Аллу Пугачеву в компании Слепакова, Виторгана и других неугодных звезд

Поклонники удивлены и счастливы видеть Примадонну в такой компании.
Российская певица Алла Пугачева хоть и покинула РФ, где жила и работала большую часть своей жизни, в эмиграции продолжает вести активную светскую жизнь - поддерживает связь таких же "неугодных" в стране-террористе, которые публично отказались поддерживать войну в Украине.
Недавно Примадонна посетила концерт певицы Zivert в Тель-Авиве, а после этого провела вечер в неожиданной компании артистов-единомышленников.
Комик Михаил Шац, который был признан в РФ иностранным агентом, на своей странице в Instagram показал фото, на котором он и Алла Борисовна позируют с актером Максимом Виторганом, комиком и музыкантом Семеном Слепаковым, Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской из группы Little Big, и Noize MC Иваном Алексеевым.
"Во-первых, это красиво. Во-вторых, неожиданно, в-третьих - приятно", - подписал фото со встречи с Пугачевой Шац.
В комментариях к снимку поклонники были приятно удивлены увидеть компанию "несогласных" артистов именно в таком составе:
"Не таких мстителей я в новой фазе киновселенной Марвел ожидал, но тоже неплохо".
"В жизни бы не подумал что всех этих людей можно будет увидеть на одном фото :D"
"Приятная компания настоящих и честных людей".
"Классные люди! С большой буквы".
"Неожиданно. Но от того приятнее".
Ранее стало известно, что определилась судьба сказочного замка Пугачевой и Галкина в подмосковном поселке Грязь, которым очень интересуются российские власти после отъезда звездной пары из РФ.
Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
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