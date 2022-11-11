Пугачева поделилась эмоциями после концерта российской певицы

Алла Пугачева / скриншот

Примадонна российской эстрады РФ Алла Пугачева, которая не просто осудила жестокое нападение своей родины на Украину, а еще и выехала с нее, чтобы счастливо жить за границей вместе с мужем Максимом Галкиным и своими детьми, затусила на концерте российской певицы Zivert в Тель-Авиве.

"Красивая, талантливая и яркая певица Zivert, как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. Браво!" – подписала снимок звезда.

Напомним, ранее Пугачева станцевала на концерте Земфиры.

К слову, обе певицы осуждают жестокое нападение России на Украину и геноцид украинцев. Кадрами израильского концерта поделился российский Телеграмм-канал.

На концерте Пугачева выглядела счастливой и молодой. Она весело отплясывала под известные хиты Земфиры вместе с ее подругой Ренатой Литвиновой.

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