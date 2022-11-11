Пугачева поделилась эмоциями после концерта российской певицы

Алла Пугачева прекрасно выглядит и чувствует себя также. Она с удовольствием посещает концерты других звезд.
Примадонна российской эстрады РФ Алла Пугачева, которая не просто осудила жестокое нападение своей родины на Украину, а еще и выехала с нее, чтобы счастливо жить за границей вместе с мужем Максимом Галкиным и своими детьми, затусила на концерте российской певицы Zivert в Тель-Авиве.
"Красивая, талантливая и яркая певица Zivert, как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. Браво!" – подписала снимок звезда.
Напомним, ранее Пугачева станцевала на концерте Земфиры.
К слову, обе певицы осуждают жестокое нападение России на Украину и геноцид украинцев. Кадрами израильского концерта поделился российский Телеграмм-канал.
На концерте Пугачева выглядела счастливой и молодой. Она весело отплясывала под известные хиты Земфиры вместе с ее подругой Ренатой Литвиновой.
Вас также может заинтересовать:
- Судьба сказочного замка Пугачевой и Галкина определилась
- "Человек он плохой, подлый": Пугачева не смогла спасти лицемера Киркорова
- Данилко выдал неожиданные откровения о Пугачевой