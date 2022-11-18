"Показали себя, как трусы и червяки": Анатолич обрушился на артистов в РФ, поддержавших войну

Анатолий Анатолич / коллаж фото УНИАН и instagram.com/anatoliyanatolich/

Известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным. Шоумен опубликовал гневный пост на своей странице в социальной сети Instagram.

"Я перестал воспринимать контент и просто людей без понимания их политической позиции. Не могу слушать музыку тех, кто или молчит, или, не дай бог, поддерживает эту войну. Так для меня исчез почти весь российский шоу-бизнес (фух, легче стало), оставив мне одиночных артистов типа Касты, Анакондаз, Оксимирова и Нойза МС. То же самое с кино, телевидением, комедией и так далее. 90 процентов показали себя, как трусы и никчемные червяки. Поэтому эти, кто остался в моем плейлисте, для меня стали еще ближе. А на фото Ангелина Вовк, Хрюша, Степаша и Филя. И конечно, это мог быть пост на тему. Цой бы никогда не поддержал эту войну. Или Игорь Сорин из Иванушек уже уехал бы из России, не выдержав этот позорный порядок, но нет. Здесь об Ангелине Вовк, которая собралась ехать на фронт поддерживать российских оккупантов", – написал он.

Напомним, ранее певица и телеведущая Регина Тодоренко (уроженка Одессы) в очередной раз обескуражила общественность позорным поступком ‒ помимо того, что она продолжает молчать о войне, которую Россия развязала против Украины.

2 сентября Тодоренко вышла на красную дорожку Московского кинофестиваля (который курирует скандально известный русский режиссер-путинист Никита Михалков). Молчунью быстро и гневно осудили украинские знаменитости. В первую очередь ‒ шоумен Анатолий Анатолич и певица Даша Астафьева.

До того украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине ради сохранения карьеры в РФ.

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