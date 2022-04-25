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"Что не так с Региной": Анатолич посвятил выпуск хранящей молчание Тодоренко

25 апреля 2022, 13:11

Тодоренко призывают заговорить практически каждый день, но она упорно хранит молчание.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко продолжает незамечать войну / Instagram

Украинский ведущий Анатолий Анатолич представил на своем YouTube-канале "Зе интервьюер" выпуск, посвященный одесситке Регине Тодоренко.

Ведущий в своем выпуске воссоздал хронологию реакций Тодоренко на войну, а точнее их отсуствие. Как известно, ведущая постила картинки, призывая к миру, при этом упорно не замечала войны и убитых и изнасилованных детей в Украине.

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"Когда украинцы еще надеялись, что россияне выйдут на протесты, покажут недовольство. Я написал, "Регина нас бомбят. Украину пытаются уничтожить. Ты должна говорить об этом". Сообщение оказалось в прочитанных, но Регина ничего мне не ответила", – рассказал Анатолич.

"Популярность - это не только 5 тысяч долларов в Инстаграмм. Это не только поездки на Мальдивы по бартеру и заработок на тупеньких подписчицах и на своем инфоцыганстве. Нет. Это не все стороны популярности. Популярность - это еще и огромная ответственность. Ответственность брать на себя смелые решения, показывать и рассказывать правду", - говорит Анатолич.

Он добавляет, что молчание таких людей, как Тодоренко, страшнее чем "визг Баскова и Канделаки".

В конце видео Анатолич предлагает Тодоренко вернуть украинский паспорт, которого она не достойна.

"У Регины украинский паспорт. Она может жить в любой точке мира и говорить правду… но она выбирает сидеть там, очевидно, думает, что все скоро закончится. Но не кончается", – говорит он.

Напомним, беременная Регина Тодоренко, которая молча наблюдает за зверским нападением России на Украину, поделилась своей драмой семейной жизни.

Так, в программе "Пятница с Региной", которая выходит на российском ТВ, она пожаловалась, что ее супруг не всегда поддерживает ее и по этому поводу у них чаще всего возникают разногласия.

viber
Регина Тодоренко Анатолий Анатолич
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