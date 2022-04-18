Тодоренко поддержала Украину? Ведущая сообщила о ссорах в семье из-за политики

Тодоренко жалуется на разногласия с супругом / скриншот

Беременная Регина Тодоренко, которая молча наблюдает за зверским нападением России на Украину, поделилась своей драмой семейной жизни.

Так, в программе "Пятница с Региной", которая выходит на российском ТВ, она пожаловалась, что ее супруг не всегда поддерживает ее и по этому поводу у них чаще всего возникают разногласия.

"Ты теряешь друзей, братья сестры друг другу не звонят. Нам с Владом тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях. Не во всям сходятся наши позиции. Поэтому мы наложили вето на политические разговоры. Это разрушает нашу семью, а мы хотим и дальше быть вместе", - поделилась украинка Тодоренко, которая замужем за россиянином Владом Топаловым.

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Напомним, ранее Тодоренко никак не комментировала события в Украине и зверства российской армии в отношении украинских мужчин, женщин и детей. Она также никак не отреагировала на убийство ее экс-бойфренда Алика, о котором сообщил Коля Серьга.

Почему Тодоренко не говорит о войне в Украине

Регина Тодоренко родилась в Украине в городе Одесса. Была участницев Фабрики звезд и работала с Натальей Могилевской.

Долгое время вела программу Орел и решка. Вскоре переехала в Россию и вышла замуж за Влада Топалова.

С начала вторжения российских войск в Украину Тодоренко решила молчать. Она ни словам не говорит о войне и продолжает рассказывать в соцсетях о своей жизни, в то время, как ее родители в опасности живут в Одессе.

В день вторжения России в Украину 24 февраля Тодоренко устроила в своем Instagram... "разбор гардероба".

Уже 1 марта у нее в соцсетях появился "грустный" пост о "детях в подвалах", "близких подругах, попавших под расстрел" и так далее.

Ведущая программы Светская жизнь на 1+1 Катя Осадчая резко отреагировала на молчание ее коллеги, украинской ведущей Регины Тодоренко. В своем Instagram Осадчая попыталась в очередной раз достучаться до Тодоренко, и предложила ей родить второго ребенка в бомбоубежище.