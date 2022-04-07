"Застрелен в затылок": оккупанты убили экс-бойфренда Тодоренко

Тодоренко все еще отмалчивается по ситуации в Украине / скриншот

Телеведущий Коля Серга сообщил о смерти своего друга и бывшего парня Регины Тодоренко, которая продолжает не замечать войну и насилие, которое совершают российские оккупанты в Украине.

По словам Серги, его друг Алик погиб в Буче, выстрелом в затылок.

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"При этом он не был военным. Вышел из бомбоубежища 18 марта и больше не вернулся. Сейчас в процессе освобождения Бучи, поиска погибших нашли, в том числе, и его труп", – рассказал украинский ведущий в интервью оппозиционному российскому YouTube-каналу "Популярная политика".

Шоумен также добавил, что Алик состоял когда-то в романтических отношениях с Региной Тодоренко. "И меня это добило, продолжающийся игнор", - говорит Серга, видимо имея ввиду молчание относительно ситуации в Украине Регины Тодоренко.

Как ранее сообщалось, ведущая программы Светская жизнь на 1+1 Катя Осадчая резко отреагировала на молчание ее коллеги, украинской ведущей Регины Тодоренко.

В своем Instagram Осадчая попыталась в очередной раз достучаться до Тодоренко, и предложила ей родить второго ребенка в бомбоубежище.