Королева драмы: молчунья Регина Тодоренко "наехала" на Колю Сергу, и пожаловалсь на угрозы

Регина Тодоренко заговорила: обвинила Колю Сергу и пожаловалась на угрозы / instagram.com/reginatodorenko

Певица и ведущая Регина Тодоренко оказалась среди тех украинских артистов, которые активно строят карьеру в РФ, поэтому закрывают глаза на войну, которую развязал против их Родины тиран, который их кормит.

Сейчас, когда молчание звезд равносильно государственной измене, одесситка Тодоренко продолжает жить в сытости и покое - рассуждает в социальных сетях об абстрактном мире, рекламирует различные товары и услуги, словно ничего и не происходит.

Но она нашла время на то, чтобы упрекнуть музыканта и телеведущего Колю Сергу в том, что он хайпится на ее имени.

Ранее Серга рассказал о гибели от рук рашистов его друга, который когда-то был в романтических отношениях с Тодоренко. Ведущей не понравилось, что он рассказал об этом публично, а не лично ей, а также удивлена, что Серга, ранее не раз упрекающий ее в пособничестве путинской агрессии, отказывается отвечать на ее сообщения.

"Даже несмотря на то, что некоторые мои товарищи публично унижают или хайпуют на моем имени, я все равно буду помогать. Обратите внимание, как человек читает мои сообщения, но не отвечает, а только продолжает хайповать публично", - возмутилась Регина.

Регина Тодоренко заговорила: обвинила Колю Сергу и пожаловалась на угрозы / instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко молчит про войну, про Бучу и Ирпень, про Одессу, в которой живут ее родные. Но ее огорчают сообщения с угрозами, которые она стала получать. Которые, впрочем, и сама использует, чтобы немного попиариться.

Регина Тодоренко заговорила: обвинила Колю Сергу и пожаловалась на угрозы / instagram.com/reginatodorenko

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Ранее российский актер Алексей Панин рассказал, почему же Тодоренко молчит о войне в Украине на самом деле, и когда, по его мнению, артисты вроде нее заговорят о военных преступлениях рашистов.

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