Тодоренко молчит о войне в Украине из-за Путина: Панин вывел ведущую на чистую воду

По словам актера, таких как Тодоренко - очень много.
Российский актер Алексей Панин, который осуждает вторжение России в Украину, объяснил, почему некоторые артисты предпочитают молчать, а не говорить правду о войне.
Одной из таких звезд является одесситка Регина Тодоренко. По словам Панина, она из числа тех людей, которые привыкли "сидеть на двух стульях".
Актер считает, что бесполезно ждать от Регины и других молчаливых звезд родом из Украины заявлений.
По мнению российского актера, Тодоренко будет молчать до тех пор, "пока Путина не прижмут к стенке".
Читайте также"Уж сколько их упало в бездну": Тодоренко не сдержалась после гибели экс-бойфренда в Буче"Эти люди так переживают за собственную *опу, что до тех пор, пока Путина не расстреляют или все это не поменяется, они будут молчать", – сказал Панин в Instagram.
Как ранее сообщалось, ведущая программы Светская жизнь на 1+1 Катя Осадчая резко отреагировала на молчание ее коллеги, украинской ведущей Регины Тодоренко.
В своем Instagram Осадчая попыталась в очередной раз достучаться до Тодоренко, и предложила ей родить второго ребенка в бомбоубежище.
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