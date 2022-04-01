"Это знает весь шоу-бизнес": Панин рассказал о нетрадиционной ориентации Баскова, показав его в объятьях Кадырова

Панин завил, что Басков гей показав его в объятьях Кадырова / instagram.com/actor.panin/

Российский актер Алексей Панин, который неоднократно поддерживал Украину в войне, развязавшей Россией, высказался по поводу общей фотографии пропутинского Николая Баскова и Рамзана Кадырова.

По словам Панина, Басков является гомосексуалистом, а Кадыров активно сражается с ЛГБТ-сообществом.

"Николай Басков является гомосексуалистом, это знает весь шоу-бизнес и актерский мир. Объясните мне дураку, как Рамзан Кадыров, который активно сражается с геями, может сидеть за одним столом и обниматься с их представителем? Насколько я знаю, по понятиям по которым живёт Кадыров это, мягко сказать, не приветствуется. Или я что-то путаю?", - написал Панин.

Он предположил, что возможно Кадыров ничего не знает о нетрадиционной ориентации Баскова. Хотя сам Панин спокойно к этому относится, ведь является бисексуалом.

Читайте также"Проститутки": Киркоров и Басков опозорились песней в поддержку Лукашенко"Я всегда открыто говорил о своём отношении к ЛГБТ-сообществу и выступал за соблюдение их прав в России. Я полностью поддерживаю всё, что делают взрослые люди в сексе, по обоюдному согласию, но в этой истории я что-то не понимаю. Боюсь даже делать выводы... Может быть Кадыров не знает ничего про Колю... Кто не знает, я являюсь бисексуалом", - добавил Панин.

instagram.com/actor.panin/

Отметим, что Кадыров является противником ЛГБТ сообществе. В интервью телеканалу HBO Кадыров назвал гомосексуалов шайтанами и заявил: "Они нелюди. И будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают".

Ранее телеведущий Коля Серга, который вступил в ряды территориальной обороны Одессы, выступил со своей новой композицией в местном Центре информационной обороны. В песне он жестко высмеял российскую армию, а также Баскова, вспомнив слухи о его нетрадиционной ориентации.

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