"Люблю микрофон и сзади без смазки": Коля Серга высмеял "любителя Путина" Баскова

Коля Серга высмеял "любителя Путина" Баскова / скриншот

Телеведущий Коля Серга, который вступил в ряды территориальной обороны Одессы, выступил со своей новой композицией в местном Центре информационной обороны.

В песне он жестко высмеял российскую армию, а также Баскова, вспомнив слухи о его нетрадиционной ориентации.

Песня Коли Серги получила название "Аналоговнет" - комичная игра слов "аналогов нет", ведь именно так в РФ описывали "мощь" своей армии.

Серга сперва поет песню от имени Вани из Рязани, который торговал солями, а затем отправился в Украину стрелять в детей и женщин, а в новом куплете артист высмеял Баскова, который поддержал нападение РФ на Украину.

Читайте также"Твоих соплеменников, Сережа, все тут держат за лохов": Потап ответил "русскому патриоту" Безрукову"Я российский артист, меня зовут Басков, люблю микрофон и сзади без смазки. Как только приходит сверху указ мне, мечусь пропагандой, как красной икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой. Таких, как я, в России полно. Мы шлем "Градов" удары, чтоб защитить свои гонорары", – поется в песне.

Ранее актер Стас Садальский припомнил пропутинскому российскому артисту Николаю Баскову, как он в 2004 году выпрашивал у тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы звание Народного артиста Украины. Тогда он потерял работу в России и много гастролировал по нашей стране. Басков спекулировал украинской фамилией своей матери, брал украинское правительство "измором".

Читайте также: