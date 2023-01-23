Олег Скрипка ответил, готов ли воевать с врагами на фронте с оружием в руках

Известный украинский рок-музыкант и фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка ответил, готов ли отправиться на фронт – сражаться против русских оккупантов. В комментарии 24 каналу он заверил, что пока считает себя гораздо более полезным в тылу.
Певец заверил, что вся его команда готова встать на защиту своей страны, когда в их помощи будет острая необходимость. Кроме того, музыкант убежден, что стране нужны специалисты в разных областях, которые поддерживают в ней жизнь.
Скрипка отдельно напомнил, что в тылу он не только "воюет" на культурном фронте, но и волонтерит для украинских защитников.
"Концертами в Украине мы собирали средства на помощь подразделению нашего гитариста Евгения Рогачевского. Уже три раза присылали им партии помощи, теперь еще раз. У Евгения была контузия, но он снова возвращается на фронт", – говорит артист.
Напомним, ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.
Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.
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