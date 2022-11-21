Олег Скрипка пожалел россиян и рассказал, почему им сложнее, чем украинцам

Лидер Воплів Відоплясова убежден, что украинцы - свободны, поэтому имеют более сильное положение.
Украинский музыкант, певец, лидер группы Воплі Відоплясова Олег Скрипка шокировал поклонников своим заявлением во время интервью на радио Еден.
Артист рассказал, что по-своему жалеет россиян. Когда он общается с украинскими поклонниками, и видит, что им сейчас очень тяжело, он не вступает с ними в спор. Скрипка просто напоминает им простую и для него вполне очевидную истину.
"Иногда мне в личные сообщения пишут фанаты. Я особенно в диалог не вступаю, но видно, что люди действительно страдают. Я вообще считаю: понятно, что Украина сейчас переживает трудные времена, но россиянам, я считаю, гораздо труднее сейчас есть и будет. У нас есть будущее, а у них нет будущего. Такая история", - рассказал музыкант.
Также Скрипка рассказал, что общается с некоторыми людьми из РФ, которые покинули страну-террориста еще после 2014 года. Он отмечает, что это - люди без Родины, люди потерянные. Он бы так жить не смог, поэтому гордится борьбой, которую лично каждый украинец ведет против агрессора.
"Я спрашиваю у этих людей: "Мы сейчас страдаем, наша Родина страдает, но у нас есть Родина и мы за нее боремся. А как тебе?" И человек говорит: "У меня нет Родины". И я примеряю на себя, как бы я так жил. Это очень сложно. Это люди без Родины. Мне сложно это представить", - говорит лидер ВВ.
Ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.
Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.
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