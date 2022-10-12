УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Олег Скрипка показал девочку-скрипачку, которую убили россияне

12 октября 2022, 23:03

Музыкант показал скрипачку, которая стала жертвой россиян, просто играя на скрипке.

Олег Скрипка, обстрел Винницы
Олег Скрипка, обстрел Винницы / скриншот

Лидер группы ВВ и украинский певец Олег Скрипка опубликовал видео девушки Кати, которая играла на улице на скрипке и исполняла его песню "Весна". Ее убили россияне, обстреляв город Славянск ракетами.

Об этом на своей странице артист сделал пост. "Девочка Катя погибла в результате вражеских обстрелов в городе Славянск. Просто оставим это видео здесь", - написал он.

На видео молодая девушка великолепно играет на скрипке, еще не зная, что ее жизнь оборвет безумный путин вместе со своей армией. Пользователи соцсети и фоловеры скрипки активно стали выражать свои соболезнования.

"Как жаль", "Какой ужас. Царство небесное", "Вечная память такой светлой девочке", "Очень больно от таких новостей", "Шакалы убивают самых лучших руками самых худших", - написали они.

Напомним, ранее Олег Скрипка раскрыл детали своей давней драки с кремлевским пропагандистом и идеологом русского фашизма Александром Дугиным. Тогда российские журналисты написали, что украинец ударил путиниста в челюсть ногой, однако в 2022 году артист опроверг эту информацию в интервью Алине Доротюк.

Скрипка говорит, что тогда всего лишь надавал Дугину пинков и унизил словесно. Конфликт случился около 24 лет назад в одном из московских клубов после концерта

"Это был период очень хорошего отношения россиян к украинцам. Я так понимаю, тогда в сценарии Кремля "хороших украинцев" было много, а "плохих" – мало. Мы выступали в хорошем клубе, и мой бизнес был в основном в Москве. Симпатия была большая к моим песням, группе, к украинцам. И тут голосочек: "Хохлы, домой". Это было очень странно", – рассказал музыкант.

Вас также может заинтересовать:

Олег Скрипка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:22

Союзники Украины ответят: СМИ узнали, как отреагирует НАТО, если РФ применит ядерное оружие

23:12

Виталий Портников. Байден советует Путину закрыть хлебалоВидеоблоги

23:03

Олег Скрипка показал девочку-скрипачку, которую убили россиянеВидео

22:10

Встреча Рамштайн-6 войдет в историю: Украине помогут закрыть небо от агрессии РФВидео

21:57

Как избавиться от перхоти дома и без дорогих средств

Реклама
21:55

Гороскоп на завтра 13 октября 2022: Тельцам - успех, Стрельцам - знакомство, Рыбам - смена плановВидео

20:50

Воин ВСУ потерял руку и бросил невесту: девушка его разыскала и предложила пожениться

20:45

Если добавили слишком много порошка в стиральную машину: что делать и какие могут быть последствия

20:40

Франция обещает передать Украине три обновленных аналога HIMARS – BBCВидео

20:29

Зеленский наказал Януковича жесткими санкциями: все подробностиВидео

20:19

Приметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы, чтобы беду не привлечьВидео

20:09

Какие 5 имен приносят бедность и проблемы с деньгамиВидео

20:02

Под Херсоном погиб чемпион Европы и отец троих детей: на фронт он пошел добровольцем

19:45

Михайлов высказался о Пугачевой и "благословил" россиян на смерть в Украине

19:37

Аня, что с лицом: предательница Седокова пожаловалась, что не может получить лечение в РФ

19:26

Украина ударит по войскам РФ прямо на границе в случае новой агрессии Москвы из БеларусиВидео

19:22

У Путина нет оружия, чтобы переломить ход войнымнение

19:00

ВСУ "откобзонят" еще больше россиян: Украина получит от Германии дополнительные РСЗО и САУ

18:50

Высокие отношения: Дмитрий Монатик рассказал, как жена выбирала подарки для его подружек

18:42

Стоит копейки, а пользы на миллион: как используют хозяйственное мыло

Реклама
18:35

Канада выделяет Украине 47 млн долларов: на что потратят деньгиВидео

18:00

Притула отправил пристыженному Илону Маску книгу по истории УкраиныВидео

17:59

Байден жестко ответил на ядерные угрозы Путина и ракетные удары по УкраинеВидео

17:45

Путину хотят "подложить свинью": Огрызко рассказал, кто пошел против диктатораВидео

17:39

В столице откроются Аллеи памяти защитников УкраиныВидео новости компании

17:10

"Кошмар, это что за чудище": Киркоров сменил имидж и шокировал всехВидео

17:04

Александр Педан показал редкое фото своей "гранатовой" жены

16:55

"Хватит бухать, ребята! Весь мир ржет!": Ветлицкая осадила россиян

16:48

Командир бросил и убежал: "чмобик" сдался в плен в первом бою и рассказал о куче проблем в армии РФВидео

16:45

"Старый людоед!": Тина Кароль разнесла Путина проклятиями

16:43

Начинается кровавый период: Украину ждут массовые разрушения и бедствия - гороскопВидео

16:23

Рамштайн-6: ВСУ изменили динамику войны, помощь Украине усилится - ПентагонВидео

16:09

"Путина хотят сделать козлом отпущения": дипломат рассказал о переговорах приближенных диктатора с ЗападомВидео

16:07

"Перестаньте постить Земфиру": Осадчая осадила украинцев в поисках "хороших русских"

16:01

Дать больше ПВО: генсек НАТО заявил об увеличении военной помощи Украине

15:56

"Надеюсь, что в следующем году мы тебя освободим": Сенцов эмоциально обратился к Крыму

15:11

В Украине рухнут цены на яйца: когда ждать резкого сниженияВидео

15:08

Звезда Теории большого взрыва Кейли Куоко беременна первенцем

15:05

ФСБ подготовила план отступления для своих офицеров из оккупированной УкраиныВидео

15:01

Зима будет очень тяжелой: когда ждать аномальных морозовВидео

Реклама
14:53

Ефросинина гневно обрушилась на россиян, которые порадовались ракетным ударам по УкраинеВидео

14:52

6-летняя девочка потеряла обе ноги из-за обстрела оккупантами НикополяФотоВидео

14:49

Путина ждет смерть: его устранят влиятельные в РФ люди - ОгрызкоВидео

14:23

Оккупанты остались сразу без 4 вертолетов: ВСУ за 18 минут покошмарили войска ПутинаВидео

14:21

Ксения Мишина в нижнем белье обнажила стальной пресс и похвасталась чудесами гибкости

14:14

В Италии украинцы проучили итальянца за флаг РФ: забросали яйцами и заставили снятьВидео

14:07

"Можно разок": россиянка в Германии призвала Путина бомбить ДрезденВидео

14:06

Выдавливать по капле: как сэкономить воду в домашних условиях

13:37

РФ распадется или ее будет контролировать Запад: дипломат пояснил, что у России есть 2 варианта будущегоВидео

12:54

Проехал 2 тыс. км и "денацифицировался": ВСУ ликвидировали беззубого старшину из Пермского краяВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять