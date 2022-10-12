Олег Скрипка показал девочку-скрипачку, которую убили россияне

Олег Скрипка, обстрел Винницы / скриншот

Лидер группы ВВ и украинский певец Олег Скрипка опубликовал видео девушки Кати, которая играла на улице на скрипке и исполняла его песню "Весна". Ее убили россияне, обстреляв город Славянск ракетами.

Об этом на своей странице артист сделал пост. "Девочка Катя погибла в результате вражеских обстрелов в городе Славянск. Просто оставим это видео здесь", - написал он.

На видео молодая девушка великолепно играет на скрипке, еще не зная, что ее жизнь оборвет безумный путин вместе со своей армией. Пользователи соцсети и фоловеры скрипки активно стали выражать свои соболезнования.

"Как жаль", "Какой ужас. Царство небесное", "Вечная память такой светлой девочке", "Очень больно от таких новостей", "Шакалы убивают самых лучших руками самых худших", - написали они.

Напомним, ранее Олег Скрипка раскрыл детали своей давней драки с кремлевским пропагандистом и идеологом русского фашизма Александром Дугиным. Тогда российские журналисты написали, что украинец ударил путиниста в челюсть ногой, однако в 2022 году артист опроверг эту информацию в интервью Алине Доротюк.

Скрипка говорит, что тогда всего лишь надавал Дугину пинков и унизил словесно. Конфликт случился около 24 лет назад в одном из московских клубов после концерта

"Это был период очень хорошего отношения россиян к украинцам. Я так понимаю, тогда в сценарии Кремля "хороших украинцев" было много, а "плохих" – мало. Мы выступали в хорошем клубе, и мой бизнес был в основном в Москве. Симпатия была большая к моим песням, группе, к украинцам. И тут голосочек: "Хохлы, домой". Это было очень странно", – рассказал музыкант.

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