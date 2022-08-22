В полете и с ударом ноги: Олег Скрипка вспомнил, как побил оскорблявшего украинцев Дугина

Олег Скрипка вспомнил, как побил оскорблявшего украинцев Дугина / коллаж УНИАН

Украинский легендарный музыкант и лидер группы ВВ Олег Скрипка рассказал, как 90-е годы в Москве с идеологом русского фашизма Александром Дугиным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Еще до начала военной агрессии со стороны России, в конце 90-х, имели место конфликты в кулуарах московских ночных клубов. И уже тогда они окончились нашей победой. Слава Украине", — говорит он.

Также музыкант опубликовал фото газетной публикации, в которой говорилось об инциденте.

"В тесной гримерке "Акватории" украинские рок-звезды внимательно слушали речь Дугина, который трактовал украинцев как предателей Великой Евразии. В воздухе запахло национальным раздором. Олег Скрипка, кутаясь в легкое пальтецо, направился к выходу, и столкнулся с геополитиком", — говорится в заметке.

Далее Дугин попросту обматерил Скрипку. А тот молча подпрыгнул и врезал Дугину ногой в челюсть.

Напомним, ранее Олег Скрипка рассказывал о том, как русские оккупанты разграбили его дачу в Буче.

В доме знаменитости, прямо в постели, оккупанты оставили довольно неприятный "сюрприз" – разлитую и недопитую бутылку водки.

"Ни унитазы, ни стиральную машину у меня не украли. Оставили и картины, очевидно, не имевшие для них никакой ценности. А больше ничего там не было. Я ведь человек творческий. Думаю, оккупантам пришлось очень быстро оттуда убегать, ведь оставили полбутылки водки. Причем распивали ее прямо в моей кровати. Говорю, это все досадно и неприятно", – подытожил Скрипка.

До того Олег Скрипка сообщил, что едва не стал жертвой российского ракетного удара в Виннице.

"Мы встретились с организаторами концерта в месте попадания ракеты, нас спасло 10 минут времени. Пока враг лжет о ликвидации еще одной военной базы, мы видим своими глазами реальность их "спасительной спецоперации" — 20 погибших и 90 раненых", - писал музыкант.

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