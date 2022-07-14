"Нас спасло 10 минут времени": Олег Скрипка чудом не стал жертвой ракетного обстрела Винницы

Олег Скрипка чудом не стал жертвой ракетного обстрела в Виннице / скриншот

Россия 14 июля ракетами обстреляла Винницу, где погибли мирные люди, среди которых есть дети.

В этот же день музыкант Олег Скрипка вместе с коллективом должен был выступать в городе. На своей страничке в Facebook он сообщил, что они хотели поддержать военных.

"Сегодня должен был состояться наш концерт в поддержку Украины в городе Винница. Мы намеревались посетить военных, как это происходит в каждом городе, в который мы приезжаем с благотворительными концертами", - отметил музыкант.

Также Скрипка отметил, что он мог стать одной из жертв российского обстрела.

Читайте такжеНикто не выжил: при ракетном обстреле Винницы полностью уничтожили медицинскую клинику"Мы встретились с организаторами мероприятия в месте попадания ракеты, нас спасло 10 минут времени… Пока враг лжет о ликвидации еще одной военной базы, мы видим своими глазами реальность их "спасительной спецоперации" — 20 погибших и 90 раненых", - сообщил музыкант.

Ракетный обстрел Винницы

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

По последним данным известно о 20 погибших. Более 90 человек пострадали.

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