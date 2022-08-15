Оставили в кровати полбутылки водки: Олег Скрипка рассказал, как русские разорили его дачу в Буче / коллаж УНИАН

Легендарный украинский рок-музыкант и солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал о том, как русские оккупанты разграбили его дачу в Буче. Об этом певец рассказал в интервью изданию Ukrayina.pl.

По словам лидера группы ВВ, внимание захватчиков не привлекли действительно ценные и дорогостоящие вещи в его загородном доме. Артист подчеркнул, что благодаря "русскому миру" соседние дома также были ограблены и разрушены.

"Очевидно, это были офицеры. Судя по тому, что там остались карты Киевской области, а еще шахматы, которые они где-то украли. Конечно, все это очень неприятно. Но не я один очутился в такой ситуации. У многих людей дома и разрушены, и ограблены. Я до сих пор не привел дачу в порядок, ведь просто нет ресурса, скажем так", – признался музыкант.

В доме знаменитости, прямо в постели, оккупанты оставили довольно неприятный "сюрприз" – разлитую и недопитую бутылку водки.

"Ни унитазы, ни стиральную машину у меня не украли. Оставили и картины, очевидно, не имевшие для них никакой ценности. А больше ничего там не было. Я ведь человек творческий. Думаю, оккупантам пришлось очень быстро оттуда убегать, ведь оставили полбутылки водки. Причем распивали ее прямо в моей кровати. Говорю, это все досадно и неприятно", – подытожил Скрипка.

Напомним, ранее, в конце февраля нынешнего года, 64-летний житель Бучи Валентин Дидковский совершил подвиг ‒ в одиночку атаковав колонну оккупантов из гранатомета. Смелому мужчине удалось выжить и корректировать удары украинской армии по технике врага.

До того сообщалось о том, что российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

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