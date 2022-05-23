УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Дом украинской дизайнерки в Буче рашисты практически сравняли с землей: "Спасибо, что не сожгли!"

23 мая 2022, 21:53

Гасанова с приходом войны учится радоваться малому.

Эльвира Гасанова показала, как рашисты разгромили ее дом / instagram.com/gasanova_elvira

Украинская дизайнерка, основательница бренда GASANOVA, который выбирают для красных дорожек мировые знаменитости, Эльвира Гасанова показала, во что рашистские оккупанты превратили ее дом в Буче.

Два этажа здания оказались разрушены полностью, выбиты стены, вокруг строительный мусор и разруха. Видео того, что осталось от ее жилища, она опубликовала на своей странице в Instagram.

"ЭТО БЫЛ НАШ Дом. У меня внутри осталась лишь пустота, гнев и ненависть сменились желанием работать много, дико много до изнеможения. Обидно? Очень! Это был НАШ ДОМ! Всем воздастся по заслугам. Всем кто поддерживал и говорил, что Украина сама виновата. Ждите возмездие придёт", - пишет дизайнерка.

Позже выяснилось, что российские солдаты также останавливались в руинах дома Гасановой на ночлег. После себя они оставили мусор, остатки пищи и все ту же разруху.

Несмотря на это, Эльвира Гасанова старается находить позитивное даже в таком грустном событии: она рада, что дом не выжжен дотла, а у ее семьи по-прежнему осталось возможность ночевать под родной крышей, хоть и без удобств. "Да, кто бы мог подумать , что мы будем благодарны, что в наш дом пробрались, кушали и какое-то время там жили орки, и сейчас я благодарю, что дом не спалили. Попал снаряд, ракета, снесено 2 этажа, но он не горел. Знаете, сегодня была первая ночь снова Дома! Это чувство не похожее не на что. Полноценное счастье !моя дочь впервые за 3 месяца спала в своей кровати, а не в коляске, моя гора косметики и вещей оказались мне не так и нужны, 3 месяца умывалась детской пенкой и все идеально. Так мало нам нужно, лишь Мир и Дом (любимые здоровые рядом)", - рассказала она.

Читайте также"Stop Putin": Оля Полякова зажгла в Нью-Йорке - толпа скандировала антивоенные лозунги

Ранее украинская певица Светлана Тарабарова показала расстрелянную рашистами игровую площадку ее детей.

Другие новости:

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:20

Цены на автогаз зашкаливают: что нужно знать водителям

21:53

Дом украинской дизайнерки в Буче рашисты практически сравняли с землей: "Спасибо, что не сожгли!"Видео

21:47

Не только гречка: Украина осталась без соли из-за войныВидео

21:41

На Луганщине оккупанты обстреляли машину скорой с раненой женщиной

21:34

От чего зависит скорость победы Украины в войне: в Минобороны назвали ключевой факторВидео

Реклама
21:21

Рашисты жестоко расстреляли сотрудника Запорожской АЭС: мужчину пытаются спасти медики

21:18

Приметы на 24 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:46

Четыре страны призывают Евросоюз отдавать российские активы Украине - ReutersВидео

20:22

"Stop Putin": Оля Полякова зажгла в Нью-Йорке - толпа скандировала антивоенные лозунгиВидео

20:10

Приметы на 25 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

Ракеты "Гарпун" и новые вертолеты: Украина получит мощную военную помощьВидео

19:37

Не могут удержать позиции: оккупанты создали в двух областях 19 "комендатур"Видео

19:29

Кулеба жестко прошелся по позиции Франции из-за вступления Украины в ЕСВидео

19:17

Откровение Медведчука о Порошенко: почему СБУ поспешила обнародовать показаниямнение

19:03

"Дети погибли от жутких разрывов": оккупанты зверски изнасиловали 6-месячную девочку ложкойВидео

19:00

Гороскоп на завтра, 24 мая 2022: Близнецам – новая работа, Водолеям – важные известия

18:52

"Дают взятки и бегут": российские добровольцы массово убегают с передовой из УкраиныВидео

18:49

Немецкое правительство с Шольцем во главе блокирует поставки БМП Украине - Bild

18:36

Стыдно за Путина и Лаврова: российский дипломат в ООН Бондарев подал в отставку

18:11

Обаяние и харизма: 5 знаков зодиаков мужчин, перед которыми сложно устоять

Реклама
18:09

"Пример свободным народам": Байден написал статью о Зеленском в журнале TimeВидео

18:09

Спеши любить: Наталья Могилевская впервые рассказала про нового возлюбленного

18:05

"Потому что слабее": оккупант цинично объяснил изнасилования военными РФ украинских женщин и детейВидео

18:00

Сотни тысяч украинцев не могут получить свою пенсию из-за войны: в Минсоцполитики рассказали, что делать

17:58

Путин, его заменители и двойники: что будет в кремлевской банке с пауками после ухода царямнение

17:42

Налетят грозы и ударит жара: синоптики назвали самый теплый день в маеВидео

17:40

Макаревич рассказал, как может тратить деньги, заработанные в России

17:39

DAO Charity: даже небольшое пожертвование может помочь народу Украины в борьбе за свободу новости компании

17:30

Экс-замначальника Генштаба пояснил, при каком факторе война с РФ перерастет в затяжную

17:07

Корабль послал не Грибов: стало известно о судьбе настоящего автора фразы о маршруте крейсера РФВидео

16:53

Нагадили и устроили "штаб": жительница Мариуполя показала разгром в квартире после оккупантовВидео

16:53

ВСУ бьют по войскам РФ оружием НАТО: один удар на 20 км с гаубицы – разбит командный пунктВидео

16:52

Они предатели Украины: стало известно, кто из офицеров воюет на стороне РФ

16:26

У Путина отреагировали на суд в Украине над российским военным ШишимаринымВидео

16:17

Анна Неплях в нижнем белье показала располневшую фигуру

16:13

Эксперт пояснил, почему война уже перекинулась на территорию РФВидео

15:59

Даже если война с РФ завершится в 2022 году, Путин может напасть на Украину через 10 лет – МВДВидео

15:51

Располневшая Тодоренко без макияжа показала, где может родить

15:47

Как Медведчук заживо хоронит карьеру Порошенкомнение

15:47

Мощное наступление и обстрелы: астролог составила гороскоп для Украины и назвала опасные даты в маеВидео

Реклама
15:30

Партизаны заставили рашистов паниковать: в Мелитополе взорвали рельсы

15:21

"Ненависть и деградация": топ-дипломат РФ обвинил Путина в преступлении и "припечатал" ЛавроваВидео

15:21

Цены на бензин и дизель в Украине бьют рекорды после отмены ограниченийВидео

15:03

Беременная Элина Свитолина неожиданно появилась в компании знаменитого украинского футболистаВидео

15:01

Дочь Седоковой похвасталась выпускным в США

14:54

Укравтодор приступил к ремонту Харьковской кольцевой дороги

14:43

Экс-супруг Ани Лорак "выгулял" новую пассию с экстремально глубоким декольте

14:34

Покушение на Путина: в ГУР раскрыли инсайд о заказчиках и срокахВидео

14:30

Никаких сроков в 15-20 лет: Украина решительно требует статуса кандидата в ЕС уже в июнеВидео

14:14

В РФ похвастались мощным "ударом" по ВСУ: вместо украинских танков – сожженная российская техникаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять