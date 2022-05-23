Дом украинской дизайнерки в Буче рашисты практически сравняли с землей: "Спасибо, что не сожгли!"

Эльвира Гасанова показала, как рашисты разгромили ее дом / instagram.com/gasanova_elvira

Украинская дизайнерка, основательница бренда GASANOVA, который выбирают для красных дорожек мировые знаменитости, Эльвира Гасанова показала, во что рашистские оккупанты превратили ее дом в Буче.

Два этажа здания оказались разрушены полностью, выбиты стены, вокруг строительный мусор и разруха. Видео того, что осталось от ее жилища, она опубликовала на своей странице в Instagram.

"ЭТО БЫЛ НАШ Дом. У меня внутри осталась лишь пустота, гнев и ненависть сменились желанием работать много, дико много до изнеможения. Обидно? Очень! Это был НАШ ДОМ! Всем воздастся по заслугам. Всем кто поддерживал и говорил, что Украина сама виновата. Ждите возмездие придёт", - пишет дизайнерка.

Позже выяснилось, что российские солдаты также останавливались в руинах дома Гасановой на ночлег. После себя они оставили мусор, остатки пищи и все ту же разруху.

Несмотря на это, Эльвира Гасанова старается находить позитивное даже в таком грустном событии: она рада, что дом не выжжен дотла, а у ее семьи по-прежнему осталось возможность ночевать под родной крышей, хоть и без удобств. "Да, кто бы мог подумать , что мы будем благодарны, что в наш дом пробрались, кушали и какое-то время там жили орки, и сейчас я благодарю, что дом не спалили. Попал снаряд, ракета, снесено 2 этажа, но он не горел. Знаете, сегодня была первая ночь снова Дома! Это чувство не похожее не на что. Полноценное счастье !моя дочь впервые за 3 месяца спала в своей кровати, а не в коляске, моя гора косметики и вещей оказались мне не так и нужны, 3 месяца умывалась детской пенкой и все идеально. Так мало нам нужно, лишь Мир и Дом (любимые здоровые рядом)", - рассказала она.

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