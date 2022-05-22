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Светлана Тарабарова показала расстрелянное рашистами детство своих детей

22 мая 2022, 20:01

Певица в шоке от разрухи, которую несет в себе "русский мир".

Тарабарова показала разрушенную рашистами детскую площадку в ее ЖК / instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова вернулась домой, и, как мама двоих детей, посетила местную детскую площадку на территории жилого комплекса. Там ее ждала душераздирающая картина.

Артистка показала видео, на котором запечатлены очередные "достижения русского мира": горки, качели и шведские стенки, безопасное покрытие на земле - все это было раскурочено и усеяно отверстиями от снарядов и осколков.

Несмотря на это, дети, игравшие на площадке, смогли разглядеть и в этом положительный момент - они обнаружили игрушечный домик, который выстоял под натиском оккупантов.

"Денацификация детской площадки прошла успешно. Надеюсь, очередной "герой России" получит за это очередной орден. Слова девочки Веры: "О, домик остался цел" - спасибо, дети. Положительное мышление - это реально спасение для всех нас сейчас! Отстроим. Не простим", - прокомментировала увиденное Тарабарова.

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Ранее Потап пригрозил расправой путинисту Николаю Баскову, который имеет звание Народного артиста в Украине.

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