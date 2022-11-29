"Он для меня один и единственный": бывшая жена Потапа сделала неожиданное признание

Ирина Горовая / instagram.com/gorovaya_irina

Бывшая жена украинского продюсера и певца Потапа (Алексея Потапенко - авт.) Ирина Горовая сделала неожиданное признание в отношении исполнителя. Она заявила, что Потап познакомил ее с шоу-бизнесом. "Он для меня один и единственный, кто помог мне понять, что такое вообще шоу-бизнес и с какой стороны к нему подходить", - рассказала она в интервью ЖВЛ.

По ее словам, они сделали друг для друга все, что могли. "Я, с точки зрения шоу-бизнеса, он с точки зрения креатива", - говорит она.

Горовая также добавляет, что в какой-то момент они исчерпали возможности друг друга. Женщина, кроме того, обратилась ко всем журналистам, чтобы те не объединяли их с Потапом. "Я очень много делаю для того, чтобы просто называться Ириной Горовой", - добавляет она.

Напомним, певица NK (Настя Каменских) поделилась новостью. На своей странице в Instagram, певица выложила фрагмент новой песни "Мама-зима".

Сама певица запостила фрагмент песни и написала пост.

"Эта зима, пожалуй, одна из самых сложных для каждого украинца. Но я уверена, что, несмотря на все препятствия, мы обязательно выстоим. Ибо та безграничная любовь и жажда жизни, присущие украинскому народу, наделяет каждого из нас незаурядной силой. "Мама-зима" уже на всех цифровых платформах, чтобы напомнить вам: свет, имеющийся внутри нас, способен растворить любую тьму. А любовь и вера в свои силы согреют даже в сильнейший холод", - написала она.

Вас также может заинтересовать: