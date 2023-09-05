Бывшая жена Потапа раскрыла суммы, которые тратит в месяц

Основатель, генеральный директор Pomitni и бывшая жена Потапа Ирина Горовая рассказала о том, куда и сколько тратит свое состояние.
Ирина Горовая в интервью для Forbes Ukraine рассказала, что больше всего денег потратила не на покупку, а на строительство двухэтажного дома.
"Это не покупка, это строительство моего домика. Не помню, сколько квадратных метров. Два этажа и подвал", - отметила продюсер.
Как отметила Горовая, что сейчас не тратит средства, а вкладывает их. В месяц она тратит около 2-3 тысяч долларов (70-100 тысяч гривен).
Ну если честно, где-то две-три тысячи долларов, потому что некуда ходить, нечего покупать. А когда была за границей, мне кажется, то вообще если тысяча долларов была, то это ого, - поделилась Горовая.
"У меня нет финансовой цели. Никогда я не думала о деньгах, а о проектах. Именно поэтому в проекты прилетают деньги. Когда думаешь деньгами, то ты себя ограничиваешь. Раньше я думала, что миллион - это ого, а сейчас думаю 10 - ну эдакое. Нельзя оценивать деньгами", - добавила она.
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