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Бывшая жена Потапа раскрыла суммы, которые тратит в месяц

Юлия Куришко
5 сентября 2023, 03:10
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Ирина Горовая рассказала, что в основном сейчас не тратит средства, а вкладывает их.
Бывшая жена Потапа раскрыла суммы, которые тратит в месяц
Ирина Горовая рассказала о своих расходах на месяц / коллаж: Главред, скриншот: instagram / gorovaya_irina

Основатель, генеральный директор Pomitni и бывшая жена Потапа Ирина Горовая рассказала о том, куда и сколько тратит свое состояние.

Ирина Горовая в интервью для Forbes Ukraine рассказала, что больше всего денег потратила не на покупку, а на строительство двухэтажного дома.

"Это не покупка, это строительство моего домика. Не помню, сколько квадратных метров. Два этажа и подвал", - отметила продюсер.

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Как отметила Горовая, что сейчас не тратит средства, а вкладывает их. В месяц она тратит около 2-3 тысяч долларов (70-100 тысяч гривен).

Ну если честно, где-то две-три тысячи долларов, потому что некуда ходить, нечего покупать. А когда была за границей, мне кажется, то вообще если тысяча долларов была, то это ого, - поделилась Горовая.

"У меня нет финансовой цели. Никогда я не думала о деньгах, а о проектах. Именно поэтому в проекты прилетают деньги. Когда думаешь деньгами, то ты себя ограничиваешь. Раньше я думала, что миллион - это ого, а сейчас думаю 10 - ну эдакое. Нельзя оценивать деньгами", - добавила она.

Напомним, что главная фанатка Олега Винника показала, как сейчас выглядит его грустная жена. Артист подтвердил слухи о том, что состоит в браке со своей бэк-вокалисткой Таюне. Оказалось что она-мать его единственного сына.

Известная украинская певица стала мамой и показала личико младенца. Певица СолоХа в мае сообщила, что находится на пятом месяце беременности. Свое положение она долго скрывала от общественности.

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Ирина Горовая новости шоу бизнеса деньги
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