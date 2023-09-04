Появляется на публике инкогнито: Анастасия Заворотнюк ведет активную жизнь - СМИ

"Няня Вика" пока не готова показать себя миру, но позволяет себе выходить тайно.

https://stars.glavred.info/poyavlyaetsya-na-publike-inkognito-anastasiya-zavorotnyuk-vedet-aktivnuyu-zhizn-smi-10498036.html Ссылка скопирована

Анастасия Заворотнюк возвращается на публику / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

С 2019 российская актриса Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике из-за тяжелой формы рака головного мозга. С тех пор лишь редкие слухи, которые просачиваются в СМИ, позволяют узнать про состояние артистки.

Семья Заворотнюк не комментирует ее болезнь и прогнозы на ее восстановление. Тем не менее в российской прессе появилась новость о том, что Анастасия постепенно восстанавливает свою социальную активность.

Так в конце августа мама актрисы, Валентина Борисовна, отпраздновала с размахом свое 80-летие в ресторане в кругу семьи. На вечеринке были замечены старшие дети Заворотнюк - Анна и Майкл. Однако некоторые утверждают, что в свет вышла и сама "няня Вика".

видео дня

Ходят слухи, что Анастасия Заворотнюк уже достаточно окрепла после онкологии, чтобы позволять себе редкие "вылазки" во внешний мир. Большую часть времени она проводит в своем подмосковном доме.

Тем не менее как сейчас выглядит актриса все еще хранится в строжайшей тайне, дескать фотосъемка на вечеринке Валентины Борисовны была под строгим запретом.

Ранее онколог Юрий Покровский дал Анастасии Заворотнюк неутешительный прогноз относительно того, сможет ли актриса вернуться к нормальной жизни в случае ее полной победы над раком.

Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале. Ее партнеры по съемочной площадке поделились своими впечатлениями про работу над проектом.

Другие новости про Анастасию Заворотнюк:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.