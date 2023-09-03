Известная украинская певица стала мамой и показала личико младенца

СолоХа с гордостью объявила про появление на свет второго ребенка.

https://stars.glavred.info/izvestnaya-ukrainskaya-pevica-stala-mamoy-i-pokazala-lichiko-mladenca-10497853.html Ссылка скопирована

СолоХа стала мамой во второй раз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

Украинская певица СолоХа (настоящее имя - Тереза Балашова) в мае сообщила, что находится на пятом месяце беременности. Свое положение она долго скрывала от общественности, так как в начале полномасштабной войны в Украине артистка перенесла выкидыш.

К счастью, новая беременность закончилась успешно - на своей странице в Instagram СолоХа сообщила, что стала мамой во второй раз, и уже показала лицо новорожденного ребенка.

Также певица не стала скрывать, что стала мамой еще одной девочки. Она уже воспитывает дочь Ариану от мужа, личность которого она скрывает. Балашова поделилась снимком малышки с браслетом из роддома на крохотной ручке, и показала, как кормит дочь грудью.

видео дня

Накануне родов СолоХа играла со старшей дочерью в теннис. Певица очень спортивна, и не оставляла физические упражнения даже на последних сроках беременности - несмотря на крупный животик Балашова сохраняла высокую активность.

Новорожденная дочь СолоХи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

Ранее СМИ сообщили, что у бывшего мужа Дженнифер Энистон новый роман с актрисой, которая значительно моложе него - Джастин Теру впервые был замечен с женщиной после развода со звездой "Друзей" в 2018 году.

Также колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво раскрыл подробности про свою украинскую пассию. Кулинар впервые рассказал, как познакомился с загадочной украинкой.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.