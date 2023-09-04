Младший брат принцессы Дианы обнародовал ее детское фото из личного архива

Милый детский кадр с юным графом Спенсером и будущей принцессой Уэльской растрогал Сеть.

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Чарльз Спенсер показал себя и принцессу Диану в детстве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/charles.earl.spencer

Чарльз, 9-ый граф Спенсер и младший брат принцессы Дианы, хранит трогательную память про нее. 31 августа исполнилось 26 лет со дня смерти Королевы людских сердец, и эта утрата до сих пор отзывается во многих душах болью.

В своем блоге в Instagram Чарльз опубликовал редкий снимок из домашнего архива Спенсеров, выполненный, вероятно, в их родовом поместье Олтроп. На фото граф и его сестра, которой суждено было стать матерью будущим британским монархам, еще совсем дети.

Диана в красивом платьице с рукавами-фонариками заботливо обнимает Чарльза, который позировал в рубашке-поло и коротких штанишках, за плечи. Детский снимок граф Спенсер оставил без подписи.

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Однако фото не оставило равнодушными поклонников леди Ди. В комментариях они высказывали слова соболезнования ее близким, делились воспоминаниями о том, как они узнали про ее гибель, а также, как один, отмечали - без Королевы людских сердец этот мир уже совершенно другой.

Чарльз Спенсер показал себя и принцессу Диану в детстве / instagram.com/charles.earl.spencer

Ранее принц Гарри, младший сын леди Ди, назвал марку ее любимых духов. С травмой из-за потери матери он работает до сих пор, и флакончик с дорогим сердцу ароматом помогает в терапии.

Также стало известно, что последняя любовь принцессы Дианы, сын египетского миллиардера Доди аль-Файед, не был ей верен и изменял с двумя моделями.

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