Главная фанатка Олега Винника показала, как сейчас выглядит его грустная жена

Валерия Барон и Таюне встретились в Германии.

https://stars.glavred.info/glavnaya-fanatka-olega-vinnika-pokazala-kak-seychas-vyglyadit-ego-grustnaya-zhena-10497898.html Ссылка скопирована

Как сейчас выглядит Таюне - жена Олега Винника / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taunetaisia

Украинский певец Олег Винник всю свою карьеру скрывал от поклонников, что женат - на вопросы про личную жизнь отвечал уклончиво, семейными кадрами в социальных сетях не делился.

Лишь в начале лета, в своем первом интервью за время полномасштабной войны в Украине, артист подтвердил слухи о том, что состоит в браке со своей бек-вокалисткой Таюне. Оказалось что она - мать его единственного сына, и та женщина, которой он посвящает свои романтические баллады.

Как и муж, Таюне исчезла из информационного пространства после февраля 2022 года. Как сейчас выглядит артистка на своей странице в Facebook показала глава официального фан-клуба Олега Винника Валерия Барон. Она показала фото с женой артиста, которое было сделано в Берлине 24 августа.

видео дня

"Сумнії очі сміхом не сховати" (цитата их песни Олега Винника "Роксолана" - прим. редактора)... Воспоминания о лете. Счастливый миг. День независимости Украины в Берлине. Имела важные дела и такую ​​приятную и теплую встречу. П.С. Олег Анатольевич работает. Всем своим, родным людям передает слова благодарности за приветствие, любовь, верность и поддержку Фонду", - подписала снимок Барон.

В комментариях "волчицы" пишут, что рады услышать хоть какие-то новости о кумире, а также отмечают, что в глазах Таюне действительно заметили тоску, которая, как они надеются, развеется, когда семья артистов вернется в Украину.

Как сейчас выглядит Таюне - жена Олега Винника / facebook.com/baron.valeriia

Ранее Олег Винник рассказал, действительно ли он страдает от онкологии, которую ему приписывали, пока певец молчал про свой побег в Германию в первые дни полномасштабной войны.

Также певец пояснил, почему исчез из поля зрения фанаток, которые терялись в догадках о причинах его исчезновения. Винник среди прочего опасался, что народ его мотивацию не поймет.

Другие новости про Олега Винника:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.