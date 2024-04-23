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Настоящая перепалка: Потап резко заступился за Настю Каменских

Элина Чигис
23 апреля 2024, 03:00
Потап поделился кадрами клипа своей жены и вступил в дискуссию с подписчицей.
Потап, Настя Каменских
Потап заступился за Настю Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap/

Украинский рэпер Потап решил похвалиться женой Настей Каменских в сети, но не все поклонники оценили новый клип звезды "Молоко".

На своей странице в соцсетях Потап опубликовал отрезок видео с Настей Каменских, на которой она позирует в откровенном образе, и кратко подписал.

видео дня

"Молоко" на пути", – написал Потап.

Но одна из подписчиц все же написала не самый приятный комментарий:

"Ну такое себе... Уже не впечатляет. Настя, вспомни, сколько тебе лет".

На что Потап решил ответить:

"А сколько она весит, я ей не говорил".

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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Отметим, Богдан Беспалов заявил, что у рэпера Потапа появилась новая пассия, с которой дружила Каменских. Богдан утверждает, что Каменских дружила с этой девушкой долгое время и именно из-за нее брак артистов идет к завершению.

А также Настя Каменских показала видео из автобуса, на котором она отправилась на концерт в Запорожье. Также на видео певица похвасталась подушкой с изображением мужа, которую ей подарил Потап.

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