Настоящая перепалка: Потап резко заступился за Настю Каменских

Украинский рэпер Потап решил похвалиться женой Настей Каменских в сети, но не все поклонники оценили новый клип звезды "Молоко".
На своей странице в соцсетях Потап опубликовал отрезок видео с Настей Каменских, на которой она позирует в откровенном образе, и кратко подписал.
"Молоко" на пути", – написал Потап.
Но одна из подписчиц все же написала не самый приятный комментарий:
"Ну такое себе... Уже не впечатляет. Настя, вспомни, сколько тебе лет".
На что Потап решил ответить:
"А сколько она весит, я ей не говорил".
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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Отметим, Богдан Беспалов заявил, что у рэпера Потапа появилась новая пассия, с которой дружила Каменских. Богдан утверждает, что Каменских дружила с этой девушкой долгое время и именно из-за нее брак артистов идет к завершению.
А также Настя Каменских показала видео из автобуса, на котором она отправилась на концерт в Запорожье. Также на видео певица похвасталась подушкой с изображением мужа, которую ей подарил Потап.
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