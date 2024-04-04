Дошутился: Потап назвал Настю Каменских бывшей женой

Последняя неделя выдалась у Алексея Потапенко насыщенной: он "умирал" и воскресал, получил нелестную характеристику от известной украинской журналистки, попадал в скандалы и "прощался" с Настей Каменских.
Эти события артист старается выставить, как самоиронию и остроумные шутки. Из-за этого в обществе Потапа постепенно перестают воспринимать всерьез.
Однако и на этот раз музыкант решил отшутиться и "подколоть" украинскую прессу - он опубликовал свежее фото с Настей Каменских и ее командой в Instagram с саркастичной подписью: "После своей смерти воскресший Потап встретил свою бывшую жену, которая встречается с богатым французом".
Чтобы не портить неуместными остротами репутацию перед зарубежными партнерами, для них на английском и испанском языках Потап оставил менее смешной комментарий: "Приятно наблюдать, как музыкальный проект NK становится международным и завоевывает любовь аудитории в различных частях планеты".
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Потап и Настя Камнских - последние новости:
Ранее украинский певец и музыкальный продюсер Потап, который уехал из Украины во время полномасштабной войны, попал в скандал из-за немецкой афиши, в которой он числился "артистом российского ретро".
Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.
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