В обнимку с Потапом: Настя Каменских показала фото с тура по Украине

Известная украинская певица Настя Каменских на днях вернулась из Колумбии и начала свой тур по Украине.
На своей странице в Instagram певица похвасталась подарком от мужа Потапа. Сначала она показала букет тюльпанов, который он Насте отправил в отель в Полтаву.
"Спасибо, любовь", - написала Настя на испанском языке.
Позже Каменских показала видео из автобуса, на котором она отправилась на концерт в Запорожье. Также на видео певица похвасталась подушкой с изображением мужа, которую ей подарил Потап.
"Со мной даже в туре", – написала Каменских.
В последнее время все чаще появлялись разговоры, что брак Насти и Потапа на грани развода, но, кажется, все совсем наоборот.
Кто такая Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Напомним, недавно Потап публично извинился перед женой Настей Каменских, но так и не уточнил за что. Фанаты в недоумении, что же произошло в паре.
А также Настя Каменских отреагировала на слухи о своей беременности и опубликовала загадочное фото.
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