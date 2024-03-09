В обнимку с Потапом: Настя Каменских показала фото с тура по Украине

Настя Каменских показала, как путешествует по Украине с подушкой с изображением Потапа по Украине.

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Настя Каменских показала, как путешествует по Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/

Известная украинская певица Настя Каменских на днях вернулась из Колумбии и начала свой тур по Украине.

На своей странице в Instagram певица похвасталась подарком от мужа Потапа. Сначала она показала букет тюльпанов, который он Насте отправил в отель в Полтаву.

видео дня

"Спасибо, любовь", - написала Настя на испанском языке.

Потап прислал Насте Каменских букет тюльпанов / фото: скрин instagram.com/kamenskux/

Позже Каменских показала видео из автобуса, на котором она отправилась на концерт в Запорожье. Также на видео певица похвасталась подушкой с изображением мужа, которую ей подарил Потап.

"Со мной даже в туре", – написала Каменских.

Каменских похвасталась подарком от мужа / фото: скрин instagram.com/kamenskux/

В последнее время все чаще появлялись разговоры, что брак Насти и Потапа на грани развода, но, кажется, все совсем наоборот.

Кто такая Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Напомним, недавно Потап публично извинился перед женой Настей Каменских, но так и не уточнил за что. Фанаты в недоумении, что же произошло в паре.

А также Настя Каменских отреагировала на слухи о своей беременности и опубликовала загадочное фото.

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