"Ждем на концерте": неожиданное возвращение Потапа и Каменских в Украину

Потап заинтриговал фанатов подписью под новой публикацией Насти Каменских, что они ждут всех на концерте с Сумах.

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Потап и Настя Каменских возвращаются вУкраину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap/, instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Известный украинский рэпер Потап, который с осени прошлого года находится за границей, кажется, возвращается в Украину. Фанаты уже обрадовались такой новости.

Настя Каменских, жена Потапа, опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. На фото певица запечатлена в городе Сумы перед своим концертом "Я – Украина".

"Сегодня мы начинаем вторую часть тура в Сумах. Знаю, что была тяжелая ночь, но я очень рада быть здесь и иметь возможность сегодня вас увидеть и поддержать. Очень хочется ценить жизнь и не упускать никакой возможности просто улыбнуться", – написала Каменских.

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Потап прокомментировал публикацию жены:

"Всех ждем на концерте".

Только артист не уточнил будет он в зале, как зритель или же выступит вместе с Настей.

Поклонники звезд написали множество комментариев, что очень ждали их в Украине:

"Как я обожаю вас двоих! Мне все равно, кто куда поехал, кто где был... Вы подарили мне детство... Счастливое детство, я жила на Луганщине, пока оккупирована, то нас тоже осуждают, мол поехали... Не каждый должен воевать, кто не может, должен донатить, я верю, что вы это делали! Счастья вам!";

"Удачного концерта и без тревог! Я из Сум, но на концерте не буду. Просто люблю тебя и сердцем с тобой. Я знаю, что ты классная";

"Наконец-то дождались начала тура".

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическо имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Напомним, недавно Потап и Настя Каменских засветились на красной дорожке в США, но, похоже, пришли они туда по отдельности. Звезды не опубликовали ни одного общего снимка в своих соцсетях.

А также известный украинский певец Саша Чемеров с начала полномасштабного вторжения вместе с другими звездами выступает перед военными. Но, например, Потапу он отказал в сотрудничестве.

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