"Кремлевский дворец твоя судьба": Потапа захейтили в сети, причину назвали

Ваня Рассел резко высказался в сторону Потапа после выхода его новой песни "Мама".

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Потапа раскритиковали за новый хит / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap/

Украинский блогер Ваня Рассел заявил, что рэпер Потап выпустил свою новую

песню для того, чтобы снова завоевать доверие украинской публики после всех скандалов.

Рассел опубликовал новый видеообзор и опубликовал его на своем канале в YouTube.

видео дня

Потап, который с осени прошлого года находится за границей, 2 марта презентовал свой новый клип в своих соцсетях.

"Трек "Мама" очень личный для меня. Раньше я исполнял его только для друзей и родных в закрытом круге под гитару. Я не решался делиться столь личным с публикой. Но мои ближайшие люди просили, чтобы я записал трек. Так эта песня и увидела свет", – написал исполнитель под видео.

Многие подписчики артиста написали позитивные комментарии:

"Вы талант, вы гений своего голоса просто";

"Очень сильный трек! Я заплакала во время прослушивания. На сколько талантлив Потап, чтобы создать очередной шедевр".

Но были и те, кто обрушился на Потапа с обвинением в спекуляции:

"Люди, которые пишут хорошие комменты, с вами все хорошо? Для вас "это" уже норм? Еще и спекулируется такая тема";

"Алешенька… Что ты надрываешся? Река Лета и кремлевский дворец вся твоя судьба".

Как сказал Ваня Рассел, лирический трек Потапа вызывает у него диссонанс:

"Потап выпустил песню под названием "Мама". Там такой клип достаточно лирический. Знаете, я не верю. Понимаю, что вообще такую песню не нужно обсуждать, но этот весь диссонанс с Потапом – типа I Am Travel Blogger, то в Дубае, то в Майами, так еще где-то. И здесь - "Мама". Видно, что Потап выискивает методы, чтобы снова влезть в доверие к украинской публике. Но пока не получается".

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен.

Напомним, Позитив честно ответил, что полностью прекратил общение с Потапом и его женой Настей Каменских и жестко "проехался" по ним.

А также недавно Настя Каменских прилетела в Колумбию к своему мужу Потапу "искать новые звучания и обмениваться опытом".

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