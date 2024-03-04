"Кремлевский дворец твоя судьба": Потапа захейтили в сети, причину назвали

Украинский блогер Ваня Рассел заявил, что рэпер Потап выпустил свою новую
песню для того, чтобы снова завоевать доверие украинской публики после всех скандалов.
Рассел опубликовал новый видеообзор и опубликовал его на своем канале в YouTube.
Потап, который с осени прошлого года находится за границей, 2 марта презентовал свой новый клип в своих соцсетях.
"Трек "Мама" очень личный для меня. Раньше я исполнял его только для друзей и родных в закрытом круге под гитару. Я не решался делиться столь личным с публикой. Но мои ближайшие люди просили, чтобы я записал трек. Так эта песня и увидела свет", – написал исполнитель под видео.
Многие подписчики артиста написали позитивные комментарии:
"Вы талант, вы гений своего голоса просто";
"Очень сильный трек! Я заплакала во время прослушивания. На сколько талантлив Потап, чтобы создать очередной шедевр".
Но были и те, кто обрушился на Потапа с обвинением в спекуляции:
"Люди, которые пишут хорошие комменты, с вами все хорошо? Для вас "это" уже норм? Еще и спекулируется такая тема";
"Алешенька… Что ты надрываешся? Река Лета и кремлевский дворец вся твоя судьба".
Как сказал Ваня Рассел, лирический трек Потапа вызывает у него диссонанс:
"Потап выпустил песню под названием "Мама". Там такой клип достаточно лирический. Знаете, я не верю. Понимаю, что вообще такую песню не нужно обсуждать, но этот весь диссонанс с Потапом – типа I Am Travel Blogger, то в Дубае, то в Майами, так еще где-то. И здесь - "Мама". Видно, что Потап выискивает методы, чтобы снова влезть в доверие к украинской публике. Но пока не получается".
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен.
Напомним, Позитив честно ответил, что полностью прекратил общение с Потапом и его женой Настей Каменских и жестко "проехался" по ним.
А также недавно Настя Каменских прилетела в Колумбию к своему мужу Потапу "искать новые звучания и обмениваться опытом".
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