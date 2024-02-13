Настя Каменских прилетела к Потапу в Колумбию и похвасталась фото

Украинская певица Настя Каменских прилетела к Потапу в Колумбию и сообщила об этом на своей странице в Instagram.

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Настя Каменских, Потап / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/realpotap

Известная украинская поп-певица Настя Каменских прилетела к своему супругу, рэперу и продюсеру Потапу в Колумбию и немедленно сообщила об этом всей армии своих фанатов через Instagram.

Каменских немедленно на родине Павло Эскобара отправилась на студию El Alto Estudio и рассказала, что прилетела в Колумбию "искать новые звучания и обмениваться опытом".

"Искать новые звучания, обмениваться опытом и творить музыку, в которой объединяются мои украинские корни с латиноамериканскими ритмами — это то, к чему я стремлюсь в своем творчестве сейчас. Так, в поисках интересного звучания добрались до Колумбии, чтобы поработать с новыми невероятными сонгратейрами на студиях, где записывают свои песни всемирно известные латиноамериканские исполнители. Я исполнена благодарности и в большом предчувствии. Показать вам процесс нашей работы?", — написала она.

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Ей супруг Потап, к слову, также оперативно разместил в Storic видео с колумбийской студии, куда приехала Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских в гостях у Евгения Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с Потапом. Певица отметила, что знает про слухи, которые витают вокруг ее семьи.

В то же время блогер Беспалов убежден, что NK втянула мужа в любовный треугольник. Он раскрыл подробности отношений Каменских, ее нового возлюбленного и Потапа.

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