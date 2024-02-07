Каменских смело показала себя и Потапа в образе "стариков"

Известная украинская поп-певица Настя Каменских решила немного разворошить "муравейник" своих фанатов и разместила в TikTok шуточный короткий ролик, в котором показала, как они супругом - украинским рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) примерно будут выглядеть в 2074 году.
В ролике супруги позируют перед камерой, сидя рядом на диване. Отсчет времени начинается с 2024 года, а нейросеть начинает "изменять" их лица.
В конце видео Каменских "запечатлена" в возрасте 86, а Потап – 92 лет (то есть глубоко пожилыми людьми). Правда, звездные супруги искренне смеялись над такими штуками.
Напомним, ранее Настя Каменских в гостях у Евгения Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с Потапом. Певица отметила, что знает про слухи, которые витают вокруг ее семьи.
В то же время блогер Беспалов убежден, что NK втянула мужа в любовный треугольник. Он раскрыл подробности отношений Каменских, ее нового возлюбленного и Потапа.
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