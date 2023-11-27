Вместе, но не так: Потап показался с Настей Каменских в Маями

Музыкальный продюсер сопровождал NK в деловых вопросах, связанных с новым релизом.

https://stars.glavred.info/vmeste-no-ne-tak-potap-pokazalsya-s-nastey-kamenskih-v-mayami-10520350.html Ссылка скопирована

Потап и Настя Каменских появились вместе после слухов про развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Слухи про развод Потапа и Насти Каменских вспыхнули с новой силой после интервью блогера и радиоведущего Артура Адамова, который заявлял будто пара больше не живет вместе и со дня на день готовится объявить о расставании.

Меж тем сами звездные супруги продолжают сохранять на камеру видимость крепкого союза. Так на страницах обоих артистов в Instagram появилось видео, на котором Потап неотрывно сопровождает Каменских на телестудии в Майами, куда певица пришла презентовать свой новый трек "Tu y Yo".

В кадре артист скорее играл роль музыкального продюсера NK, а не влюбленного мужа Насти, и держался отстраненно, на полшага позади нее.

видео дня

Впрочем, это вписывается в концепцию, которую обрисовали блогеру-сплетнику Богдану Беспалову его информаторы: в своем блоге он рассказал, что Потапенко и Каменских планируют разрыв не только как муж и жена, но и как продюсер и артист. И пока NK ищет нового представителя, а с Потапом ее связывают деловые вопросы, они будут молчать о том, что больше не вместе.

Смотрите новое видео с Потапом и Настей Каменских:

Ранее 38-летняя американская поп-дива Лана Дель Рей сообщила, что бросила жениха, с которым обручилась весной. Певица поняла, что они не подходят друг другу, по очень странному признаку.

Также стало известно, что популярная блогерша Настя Талпа беременна во второй раз. Осенью она снова вышла замуж и теперь ждет ребенка от второго мужа.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.