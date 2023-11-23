"Но дайте мне еще неделю": Лана Дель Рей бросила жениха по странной причине

Исполнительница Summertime Sadness никогда не была замужем, но надежды на свое "долго и счастливо" не теряет.

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Лана Дель Рей и Эван Виникер разорвали помолвку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/honeymoon

В марте 2023 года в СМИ стали появляться новости о том, что 38-летняя поп-дива Лана Дель Рей выходит замуж. Ее заметили с обручальным кольцом на безымянном пальце после того, как ее бойфренд Эван Виникер, музыкальный агент и музыкант группы Steel Train, сделал ей предложение.

Однако недавно артистка рассказала, что вновь одинока. Дель Рей появилась на обложке Harper's Bazaar USA и дала большое интервью глянцу.

Так певица призналась, что рассталась с Виникером, потому что они были будто из разных миров. Особенно остро Лана ощутила это, когда Эван увидел ее дом в Арканзасе - мужчине не понравилось ее жилище и он выглядел там настолько чужеродным, что паре пришлось разорвать помолвку и расстаться.

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"У нас была ссора с несколькими людьми насчет этого дома. Им он не понравился. Тогда я почувствовала, что даже самый скромный парень не хочет отдыхать здесь. ... Это меня шокировало. Это был конец отношений", - говорит певица и отмечает, что в глубине души знала, что этот роман обречен, но не хотела этому верить.

Впрочем разрыв никак не повлиял на желание Ланы Дель Рей встретить свою истинную любовь. "Я точно не влюблена сейчас… Но дайте мне неделю. Моя история, я уверена, еще ждет меня", - убеждена певица.

Ранее шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко раскрыл подробности личной жизни и рассказал, кто помогает ему справиться с одиночеством.

Также стало известно, что блогерша-миллионница Саша Бо в третий раз стала мамой. Она раскрыла пол малыша и показала первые снимки из роддома. Кроме того Бо рассказала, какое имя дала младенцу.

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