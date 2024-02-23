Потап и Каменских явились на красную дорожку в США не вместе

NK и Потап засветились на красной доржке в США, но, похоже, пришли они туда по отдельности.

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Потап и Настя Каменских на красной дорожке в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/realpotap/

Настя Каменских и Потап посетили 36-ю церемонию премии Lo Nuestro Awards, которую вручают за испаноязычные хиты. Действие происходило в Kaseya Center в Майами, США.

Настя была одета в эффектное кожаное платье с глубоким вырезом в зоне декольте, а Потап появился в кожаной куртке, черной футболке, брюках и солнцезащитных очках.

Стоит отметить, что пара не опубликовала ни одного общего фото на своих страницах в Instagram и, кажется, даже на красной дорожке они были не вместе.

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Каменских скромно опубликовала только одно свое фото, а Потап целую подборку снимков с мировыми звездами: бразильской певицей Anitta, американским исполнителем Machine Gun Kelly, испанской артисткой Bad Gyal, кубинской группой GENTE DE ZONA и американской Pons.

"Сегодня я гость из Украины на главном красном тротуаре премии Premio Lo Nuestro. Использую каждую возможность говорить о Украине и напоминать миру, что война продолжается, что наши люди переживают чрезвычайно тяжелые времена и нуждаются в всесторонней поддержке. Это важный вечер и для меня большая честь иметь возможность делиться здесь своим творчеством, рассказывать о невероятно талантливых украинцах и услышать", — отметила Каменских.

Добавим, недавно блогер Богдан Беспалов сообщил, что брак Каменских и Потапа на финишной прямой из-за измен репера жене.

Также Потап извинился перед Настей Каменских, что спровоцировало еще больше слухов о проблемах пары в браке.

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