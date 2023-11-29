"У Насти есть симпатия к одному мужчине": брак Потапа и Каменских разломался - блогер

Блогер Богдан Беспалов утверждает, что расставил все точки над "і" в истории с разводом Потапа и Насти Каменских.

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Потап и Настя практически на грани развода - блогер Беспалов / коллаж Главред, фото УНИАН

Блогер Богдан Беспалов (сам он себя называет - "папа сплетников") утверждает, что история с разводом Потапа и Насти Каменских на финишной прямой. Такое мнение он высказал в очередном выпуске своего видеоблога.

Он говорит, что Потап регулярно изменял Каменских, причем певица якобы об этом знала.

Но долгое время играла по правилам мужа, поэтому в некоторых моментах даже не пыталась устроить скандал. Каменских, говорит блогер, знала всех девушек, с которыми ей изменял супруг. Однако все равно пыталась на них манипулировать и давить.

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После того, как Каменских вернулась в Украину из Испании, говорит Беспалов, она поняла, что ситуация немного изменилась и что ей нужно постепенно дистанцироваться от Потапа. Именно поэтому она якобы сейчас ведет переговоры с крупным музыкальным лейблом, который будет заниматься ее сольной карьерой после объявления о разводе с мужем.

А вот Потап, уверен Беспалов, сделает все возможное ‒ для того, чтобы удержать рядом с собой жену. Мол, без нее его карьера продюсера потерпит крах. Кроме того, Беспалов, ссылаясь на свои источники, сообщил, что у Каменских уже есть новый возлюбленный.

"У Насти есть симпатия к одному мужчине, но Алексей об этом не знает. Он слепо верит в то, что она говорит, потому что сейчас она в доминирующей позиции, а он - сломанная лапка, ожерелье, диадема" - отметил Беспалов.

Он добавил, что пока Каменских и Потап официально не разводятся, потому что не решили вопросы с дележом имуществу.

"Настя не нашла специалиста, который поможет ей получить как можно больше. Потапа ждет плачевное будущее", - подытожил Беспалов.

Напомним, ранее 38-летняя американская поп-дива Лана Дель Рей сообщила, что бросила жениха, с которым обручилась весной. Певица поняла, что они не подходят друг другу, по очень странному признаку.

Также стало известно, что популярная блогерша Настя Талпа беременна во второй раз. Осенью она снова вышла замуж и теперь ждет ребенка от второго мужа.

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