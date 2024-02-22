Потап и Лобода, прочие: звезда "Культурного Десанта" рассказал, кто из артистов не ездил к ВСУ

Легендарный украинский музыкант, бывший фронтмен коллектива "Димна суміш", а ныне ‒ сооснователь проекта "Культурный Десант" Саша Чемеров с начала полномашстабного вторжения РФ в Украину вместе с другими артистами (Колей Сергой, Мирославом Кувалдиным, к примеру) регулярно выступает перед ВСУ. Артист рассказал в интервью порталу УНИАН, каких звезд удается привлечь к проекту.
Как говорит Чемеров, долгое время певицу Кристину Соловий не получалось убедить приехать к военным на фронт, но когда все получилось, то артистка сразу увлеклась проектом.
"Она уже поняла, что это просто нереальный обмен. Ведь когда ты приезжаешь и отдаешь военным частичку себя, то взамен получаешь гораздо больше - понимание, эмпатию. Ты становишься одним целым с ними", - сказал артист
Однако были и те звезды, которые не сотрудничали с "Культурным десантом".
"Из тех звезд, с которыми мы отказались сотрудничать наотрез, — Потап, LOBODA, Wellboy, потому что у него были проблемы с лейблом. Я считаю, что ненормально брать артиста, который не может решить свои проблемы, и просто этим нарушать закон, потому что он пел бы свои песни, которые ему полностью не принадлежат", - добавил Чемеров.
Напомним, в недавнем интервью артист и военнослужащий Коля Серга рассказал об опыте сотрудничества "Культурного десанта" с Тиной Кароль. В частности, он сказал, что артистка несколько раз срывала выступления, отказываясь в последний момент.
"Кто-то обещал, но не приезжал. Тина Кароль, например. За день постоянно отказывалась. Ну ей страшно было. Я понимаю, что были какие-то причины, но базово – это страх", – сказал артист.
До того Тина Кароль - вместе с легендарной оскароносной авторкой песен Дайан Уоррэн, которая сотрудничала с Селин Дион, Леди Гагой, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер, создала композицию One Nation Under Love.
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