"Скотина": известный украинский певец затравил предателя Артура Пирожкова

Саша Чемеров высказал свое мнение об Артуре Пирожкове, который молчит о войне в Украине, имея украинский паспорт.

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Саша Чемеров разорвал дружбу с Артуром Пирожковым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/arthurpirozhkov/, instagram.com/sashachemerov/

Саша Чемеров когда-то дружил с Пирожковым (Александром Реввой), но с первого дня полномасштабного вторжения террористической РФ в Украину их общение полностью прекратилось.

Причиной окончания дружбы стало именно молчание Артура о том, что происходит в его родной стране.

"Я раньше активно работал с Артуром Пирожковым, мы даже дружили. Но он себя проявил реально как скотина. Более того, просто никак не отреагировал, я ему присылал видео и фото военных событий, пытался его пробудить каким-то образом. Но, к сожалению, бесполезно. Он никак себя не проявил, молчит и до сих пор. Он, кстати, гражданин Украины с украинским действующим паспортом. Откровенно говоря, 70% артистов, операторов, стилистов, работающих в российском интертейменте, — украинцы", - признался Чемеров в интервью УНИАН.

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Также в интервью Чемеров рассказал о сотрудничеству с продюсером Юрием Бардашем, который сбежал в РФ и даже получил гражданство в стране-террористке.

"Я работал с Бардашем очень долго и очень давно. Мы сделали с ним Quest Pistols и группу "Нервы", а также Леру Козлову из "Ранеток". Дело в том, что Бардаш очень любит деньги. Лично у меня он украл миллионы долларов. Сейчас он попал в ситуацию, к которой стремился. Он работает на ФСБ и получает деньги от банка из списка Путина. Я не могу назвать его человеком, он типичный российский мусор, который, я уверен, закончит очень плохо", - добавил Чемеров.

Стоит отметить, что Саша Чемеров является украинским рок-музыкантом, композитором, продюсером и в настоящее время фронтмен группы The Gitas.

Добавим, мать Александра Реввы - ярая путинистка и считает, что украинцев нужно истребить

Напомним, украинский певец Позитив жестко захейтил продюсера-предателя Бардаша, который получил паспорт страны-агрессора РФ.

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